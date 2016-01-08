Petrol, yeniden 34 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı, Çin piyasasında hafta boyunca gözlenen sert dalgalanmaların bugün yatışmasıyla 12 yılın en düşük seviyesinden yükselişe geçerek yeniden 34 doların üzerine çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Brent petrolün varil fiyatı, dün Çin'de hisse senedi piyasalarında kayıpların yüzde 7'yi aşmasının ardından otomatik durdurma sisteminin bu hafta ikinci kez devreye girmesi ve Dünya Bankasının küresel büyüme tahminlerini düşürmesinin ardından, 12 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Böylece 32,14 dolarla 7 Nisan 2004'ten bu yana en düşük düzeyine inen Brent petrolün varil fiyatı, gün sonuna doğru gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek günü 33,73 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün ise Çin piyasasında hafta boyunca izlenen sert dalgalanmaların yatışmasıyla 4 günlük düşüşünü sonlandırdı. Güne 34 dolar sınırından başlayan ve 33,94-34,69 dolar dar bandında hareket eden Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda 34,20 dolar seviyelerinden işlem görüyor.