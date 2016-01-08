T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Petrol, yeniden 34 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı, 12 yılın en düşük seviyesini aşarak yeniden yükselişe geçti

08 Ocak 2016 18:54

Brent petrolün varil fiyatı, Çin piyasasında hafta boyunca gözlenen sert dalgalanmaların bugün yatışmasıyla 12 yılın en düşük seviyesinden yükselişe geçerek yeniden 34 doların üzerine çıktı. 

Milliyet'te yer alan habere göre; Brent petrolün varil fiyatı, dün Çin'de hisse senedi piyasalarında kayıpların yüzde 7'yi aşmasının ardından otomatik durdurma sisteminin bu hafta ikinci kez devreye girmesi ve Dünya Bankasının küresel büyüme tahminlerini düşürmesinin ardından, 12 yılın en düşük seviyesine geriledi. 

Böylece 32,14 dolarla 7 Nisan 2004'ten bu yana en düşük düzeyine inen Brent petrolün varil fiyatı, gün sonuna doğru gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek günü 33,73 dolardan tamamladı. 

Brent petrolün varil fiyatı, bugün ise Çin piyasasında hafta boyunca izlenen sert dalgalanmaların yatışmasıyla 4 günlük düşüşünü sonlandırdı. Güne 34 dolar sınırından başlayan ve 33,94-34,69 dolar dar bandında hareket eden Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda 34,20 dolar seviyelerinden işlem görüyor. 

 

ETİKETLER

brent petrol varilfiyatdolar

İlgili Haberler

Brent petrolün varil fiyatı 11 yılın en düşük düzeyinde

Brent petrolün varil fiyatı 18 ayda yüzde 70 azaldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24