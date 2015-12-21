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Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 11 yılın en düşük düzeyinde

Brent petrolün varil fiyatı 18 ayda yüzde 70 azaldı

21 Aralık 2015 19:12

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 36 dolara inerek son 11 yılın en düşük düzeyine geriledi. Brent petrolünün varil fiyatı daha önce en son 2008'deki küresel mali krizden sonra 36 dolara yaklaşmıştı. Fiyatlardaki düşüşün en önemli nedeni, arzda küresel düzeyde görülen artış.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkeler, Aralık ayından bu yana petrol fiyatları yüzde 20 azalsa da üretimi azaltma yoluna gitmemişlerdi.

Mevcut durum petrol üreticilerinden özellikle Nijerya ve Venezuela ile Körfez ülkelerini olumsuz etkiliyor.

 

Geçen yıl 115 dolardı

 

Brent petrolün varil fiyatı Haziran 2014'te 115, geçen yıl bu dönemde ise 60 dolardı.

Uzmanlar petrol fiyatlarında kısa vadede büyük bir değişim beklemiyor.

Bu duruma gerekçe olarak ABD ve Rusya'nın uluslararası piyasalarda daha fazla petrol satması ile önümüzdeki yıl yaptırımların kalkması ile birlikte İran'ın da yeniden petrol satışına başlayacak olması gösteriliyor.

 

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