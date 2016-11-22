Petrol Ürünleri Sendikası: Benzine 15, motorine 10 kuruş zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 15 kuruş, motorine 10 kuruş zam beklendiğini bildirdi.

PÜİS'in Twitter ve Facebook hesabından yapılan açıklamada, "23 Kasım 2016 tarihinden geçerli olmak üzere benzine 15 kuruş, motorine 10 kuruş, gaz yağı ve siyahürünlerde de zam beklenmektedir" denildi.



PÜİS'ten üst düzey bir yetkili, paylaştıkları bilgileri TÜPRAŞ ve akaryakıt dağıtım şirketlerinden aldıklarını söyledi. Aynı kaynak, "Bugüne kadar hiç yanılmadık. En fazla 1 kuruşluk bir yanılma payı oluyor" dedi.