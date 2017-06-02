Petrol türevleri kanser yapıyor

Petrol türevlerinden üretilen maddelerin kansere yol açtığı uzun süredir biliniyor. İngiltere'deki araştırmacılarsa bu maddelerin, vücudun tamir mekanizmasını da bozduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılara göre egzoz gazlarından, sigara dumanına, inşaat malzemelerinden, kozmetik ürünlerine kadar birçok madde, insanların DNA yapısını bozuyor.

Bu iddia İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi araştırmacılarına ait.



Bilim insanları, kozmetik ürünleri ve inşaat malzemelerinde kullanılan, sigara dumanı ve egzoz gazlarında da yüksek miktarda bulunan "aldehit"lerin vücudun doğal mekanizmalarını bozarak kansere yol açtığını söylüyor.



İnsan vücudundaki DNA kopyalama mekanizmasını sekteye uğratan bu maddelerin, tümörleri yok eden BRCA2 genine de zarar verdiği belirtiliyor. Araştırmacılar, bu durumun bazı insanlarda kanseri tetiklediğini belirtiyor.





İnsanlar giderek daha fazla kansorejen maddeye maruz kalıyor





Kanserojen maddeler arasında şampuan gibi birçok kozmetik üründe de kullanılan "formaldehit"in olduğu belirtiliyor.

Bazı bilim insanlarıysa, bu maddelerin kanseri tetikleyebilmesi için kişinin BRCA2 genlerinde bir bozukluk olması gerektiğine vurgu yapıyor.



Uzmanlar, insanların giderek daha fazla kanserojen maddeye maruz kaldığı konusunda birleşiyor.