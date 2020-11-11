Petrol stokları beklenenden fazla azaldı, fiyatlar 45 doların üzerine çıktı

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün ABD hampetrol stoklarının 6 Kasım'da sona eren haftada 5.15 milyon varil varil azaldığını açıklamasının ardından Brent petrolün varil fiyatı uzun aradan sonra 45 doları, Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 42 doları aştı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının yakın zamanda piyasaya sürüleceğine dair beklentilerin artmasıyla sert yükselen petrol fiyatları, stokların da azalmasıyla son 10 haftanın zirvesini gördü.

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşısının Covid-19 enfeksiyonunu yüzde 90 oranında engellediğinin geçen günlerde belirtilmesi sonrasında, ham petrol fiyatlarında sert bir yükseliş yaşanmıştı.

Petrol fiyatları, ABD özel sektör stok verilerinin beklenenden daha fazla bir azalma yaşandığını göstermesiyle kazançlarını sürdürerek Londra'da 10 haftadan sonra varil başına 45 doların üzerine çıktı.

Bloomberg anketine katılan uzmanların beklentileriyse ham petrol stoklarında 1.9 milyon varil düşüş gerçekleşeceği yönündeydi.