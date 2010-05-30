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Çevre

Petrol sızıntısı hala durdurulamadı

BP'nin petrol sızıntısını önlemi girişimi yine işe yaramadı.

30 Mayıs 2010 03:00

T24 - İngiliz petrol şirketi BP, Meksika Körfezi'nde batan platformun ardından büyük bir çevre kirliliğine yol açan deniz dibindeki petrol kuyusunun çamur ve çimentoyla kapatılması girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını bildirdi.



BP işletme müdürü Doug Suttles, şirketin ''kuyunun öldürülmesi'' için yaptığı ve 3 gün süren son çalışmanın başarısız olduğuna karar verdiğini söyledi. Söz konusu çalışma, yaklaşık 1500 metre derinlikteki kuyuya ağır yoğunlukta çamur ve çimento pompalanmasını öngörüyordu.

Kuyudan petrol sızıntısının durdurulamadığını ifade eden Suttles, ''şirket olarak sonraki seçeneği uygulamaya karar verdiklerini'' kaydetti.

Söz konusu yeni seçenekte ''robot denizaltılar'' kullanılarak, sızıntının meydana geldiği arızalı çıkış borularının kesileceğini belirten Suttles, daha sonra kesilen bölgeye önleyici kapak takılmasının planlandığını kaydetti.

Sızıntıyı kesmeyi amaçlayan yeni çalışmanın tamamlanmasının 4 gün sürebileceğini belirten Suttles, ''yeni yöntemin işe yarayacağına inandıklarını, ancak yine de başarılı olunacağına yönelik garanti verilemeyeceğini'' kaydetti.

ABD hükümet kaynakları, Meksika Körfezi'nde 68 ila 151 milyon litre petrolün denize sızdığını, bunun kendi alanında ülke tarihindeki en kötü olay olduğunu dile getiriyor.



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