Petrol şirketleri, vergi artırımına karşı Joe Biden'a savaş açtı; sosyal medyaya milyonlarca reklam için para akıtıyorlar

ABD'de Biden yönetiminin iklim değişikliğiyle mücadelesi kapsamında petrol şirketlerine daha fazla vergi getirilmesi gündemdeyken, sosyal medyada bir savaş başladı. Söz konusu şirketler her hafta milyonlarca reklamın yer alması için sosyal medyaya para akıtıyor.

Sözcü'nün haberine göre iklim değişikliğiyle mücadele için petrol endüstrisini karşısına alan Biden, daha temiz bir enerji için petrol şirketlerine uygulanan vergilerin artırılmasını hedefliyor. Ancak 3.5 trilyon dolarlık yeni bütçe konusunda çıkmaza girilirken, petrol şirketleri de hem sosyal medyada hem de Kongre’de girişimlerini sürdürüyor.

Facebook’ta her hafta milyonlarca reklam paylaşılıyor. ABD’deki petrol ve doğal gaz endüstrisi için en büyük ticaret birliği olan Amerikan Petrol Enstitüsü (API) üyeleri, Kongre’deki Demokratları hedef alıyor.

Lobi faaliyetlerine 2 milyon dolar

Söz konusu reklamlardan birinde, “Chrissy Houlahan gibi bazı politikacılar, ABD’li enerji üreticilerine daha fazla vergi getirmek için bastırıyor. Bu durum enerji piyasasındaki iş fırsatlarını da riske atıyor” ifadeleri kullanılıyor.

API’nın yılın ilk altı ayında Kongre’deki lobi faaliyetlerine doğrudan 2 milyon dolar harcadığı belirtiliyor. API üyesi Exxon Mobil, Chevron ve BP, yedi haneli reklam anlaşmalarıyle televizyonlarda kampanya yürütüyor.