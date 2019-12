Petrol sanat için akıyor

Petrol fiyatlarının fırlamasıyla Ortadoğu ve Rusya’da oluşan büyük servet, sanat piyasasına akıyor. Financial Times gazetesi, büyük alıcıların beş yıl önce 26 ülkeden geldiğini, bugün bu sayının 58’e çıktığına dikkat çekerken çoğu Ortadoğu ülkelerinin müzeler kurmakta olduğunu belirtti. Bu arada, uluslararası sanat piyasasına ilgisi artan ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğu belirtildi.



Ekonomi gazetesi Financial Times, Ortadoğu ve Rusya’da artan petrol ve gaz gelirleriyle oluşan büyük servetin sanat piyasasına aktığını belirterek zaten canlı olan sanat piyasasındaki yeni alıcıların çoğaldığına dikkat çekti.



Ortadoğu ülkelerinde yeni müzelerin inşa edilmekte olduğuna, Katar Şeyhi’nin de dünyanın en büyük kolleksiyoncularından biri haline geldiğine işaret eden gazeteye göre, dünyanın önde gelen müzayede evlerinden Sotheby’s, Şubat ayında düzenlediği açık artırmada alıcıların yüzde 15’inin Rus olduğunu tahmin etti.



Modern sanatta patlama



İngiliz gazetesi, sanat piyasasının 10 yıllık bir durgunluk döneminden sonra 2003-2004 yıllarında kaydedilen canlanmadan sonra sürekli büyüme içinde olduğunu belirtirken özellikle son üç yılda fiyatların yüzde 300 arttığı modern sanat piyasasındaki patlamaya dikkat çekti.



Geçen Salı günü diğer büyük müzayede evlerinden Christie’s’in Londra’da empresyonist ve modern sanat eserlerinin satıldığı açık artırmada 144 milyon sterlin satış yapıldığına dikkat çeken gazete, bunun da Avrupa’da yeni bir rekor oluşturduğunu belirterek Claude Monet’in nilüferli tablosunun de, tahminleri bir kat asarak 41 milyon sterlinden satıldığını anımsattı.



Financial Times, bu haftaki satışların da çok iyi gittiğini, Sotheby’s ve Christie’s’in toplam satışlarının 283 milyon sterlini bulduğunu, bunun geçen yıla göre yüzde 19’luk bir artış oluşturduğunu kaydetti.



Sotheby’s’in, beş yıl önce bir sanat eseri için 500 bin dolardan fazla para ödeyen müşterilerinin geldikleri ülkelerin sayısının 5 yıl önce 26 iken bugün bu sayının 58’e çıktığını, geçen yıldaki alıcıların yüzde 21’inin yeni olduğunu söylediğini kaydeden gazete, Philips de Pury müzayede evinden Simon de Pury’nin değerlendirmesini de aktardı.



Simon de Pury de “Beş yıl önce piyasa, Batı Avrupa ve Amerikan kollesyioncularında yoğunlaşıyordu. Çağdaş sanat piyasasına üç ülke, ABD, İngiltere ve Almanya hakim idi. Şimdi ise, değişikliği sitemizde görebiliyoruz: tıklayanlar, Brezilya, Türkiye, Çin, Hindistan, Endonezya ve Kore’den geliyor" dedi.



Bu arada, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’deki milyonerlerin sayısının geçen yıl yüzde 19 arttığını anımsatan Financial Times, yine birçok saygın sanat tüccarı ve kollesiyoncuların fiyatların daha fazla artmayı sürdüreceğine inanmadıklarını da yazdı