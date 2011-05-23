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Ekonomi

PETROL REZERVLERİ 50 YIL SONRA BİTİYOR ANKARA (A.A)

23 Mayıs 2011 14:05

-PETROL REZERVLERİ 50 YIL SONRA BİTİYOR ANKARA (A.A) - 23.05.2011 - Ekonomi ve sanayideki gelişmeler nedeniyle tüm ülkelerin enerji ihtiyacı artarken, bu ihtiyaç, beraberinde enerji kaynaklarının tükenme riskini de beraberinde getiriyor. Uluslararası projeksiyonlara göre, bilinen rezervlerle dünyadaki petrole 46-50 yıl arasında ömür biçilirken, görünür doğalgaz rezervlerinin tükenme ömrünün de 63 ile 119 yıl arasında olacağı öngörülüyor. Kömürün ise 119 ile 176 yılda tükeneceği hesaplanıyor.  BP ve HSBC Bank'ın verilerinden derlenen bilgilere göre, talebin artmaması durumunda bile dünyada petrol rezervleri, 46 ile 50 yıl arasında tükenme riskiyle karşı karşıya bulunuyor.  Gelişmekte olan ülkelerin gelirlerindeki artış sonucu milyarlarca aracın daha yollara çıkacağı ve bu durumun, 2050'de küresel petrol talebinin yüzde 110 oranında artmasına ve günlük ortalama 190 milyon varile yükselmesine neden olacağı tahmin ediliyor.  -PETROLE ALTERNATİFLER- Petrol rezervlerinin tükenme riskine karşı alternatif bulma çalışmaları da hızla devam ederken, sektör temsilcileri, akademisyenler, AB Komisyonu ve diğer kuruluşların çalışmalarında, petrole uzun vadeli alternatif bulunması gerektiğine dikkat çekiliyor.  Yakıt tasarruflu ya da melez otomobillerin, petrole alternatif getirmemekle birlikte geçiş dönemi için fayda sağlayacağına işaret edilirken, kara yollarında kısa mesafe (şehir içi) ulaşımda elektriğin, orta mesafede hidrojen ve metan gazının, uzun mesafede de biyoyakıtlar, sentetik yakıtlar, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve oto gazın (LPG) petrole alternatif olabileceği kaydediliyor. Demir yollarında elektrik ve biyoyakıtlar kullanılması önerilirken, hava trafiği için ise organik atıklardan (biyokütle) elde edilen jet yakıtı tavsiye ediliyor. Günümüzde petrole bağımlılığı yüzde 100'e yaklaşan deniz ulaşımı için ise tüm deniz taşıtlarında biyoyakıtlar, küçük botlar ve nehir taşımacılığında hidrojen, kısa deniz yollarında LPG ve deniz ticaretinde nükleer enerji alternatif gösteriliyor. Bu arada, bilinen doğal gaz rezervlerinin tükenme ömrünün ise mevcut üretim seviyesi ile 63 ile 109 yıl arasında, kömürün ömrünün ise 119 yıl ile 176 yıl arasında olacağı tahmin ediliyor. Kömürün rezerv miktarının çokluğunun, kömürün uzun vadeli yeterliliğini de beraberinde getirdiğine dikkat çekiliyor.   -ŞANSLI BÖLGELER- Fosil yakıtların bölgelere göre tükenme ömürlerine bakıldığında da petrolde 84,8 yıl ile Orta Doğu'nun, doğal gazda 72,4 yıl ile Afrika'nın, kömürde ise 236 yıl ile Avrupa ve Asya'nın şanslı bölgeler arasında yer aldığı görülüyor.  BP'nin raporuna göre, fosil yakıtların tükenme ömürleri şöyle: (Yıl) BÖLGE                    PETROL      DOĞAL GAZ     KÖMÜR  ------------------    -----------   -----------  ---------- Kuzey Amerika             15,0         11,3         235,0 Orta ve Güney Amerika     80,6         53,2         181,0 Avrupa-Asya               21,2         64,8         236,0 Orta Doğu                 84,8          -             - Afrika                    36,0         72,4         131,0 Asya-Pasifik              14,4         37,0          59,0 -------------------   -----------    ----------   --------- TOPLAM DÜNYA              45,7         62,8         119,0 Avrupa                     8,2         14,1          55,0 OECD                      13,5         14,4         174,0 Eski Sovyet Ülkeleri      25,5         84,2         474,0

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