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Ekonomi

Petrol Ofisi’nin yeni sahibi belli oldu

"Petrol Ofisi’nin de geleceğe yeniden odaklanmasını sağlayacak güçlü bir fırsattır"

17 Haziran 2017 14:23

OMV'den yapılan açıklamada, Vitol Investment Partnership Ltd’nin iştiraki VIP Türkiye Enerji AŞ'nin, 1 milyar 368 milyon avro karşılığında Petrol Ofisi'ni satın aldığı belirtildi.

Vitol Grubu Yatırımlar Bölümü Başkanı ve Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Javed Ahmed de yaptığı açıklamada, "Markamızı dinamikleştirmek, bayi ilişkilerimizi güçlendirmek, iş yaptığımız kuruluşlara ve müşterilerimize mümkün olan en iyi şekilde hizmet verebilmek için, Petrol Ofisi yönetim ekibiyle ve çalışanlarıyla yakın bir iş birliği içinde olacağız. Vitol geçmişinde yatırım yaptığı işletmeleri hızlıca büyütmeye yönelik işler yapan bir şirket olmuştur ve bu, Petrol Ofisi’nin de geleceğe yeniden odaklanmasını sağlayacak güçlü bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

Petrol Ofisi'nin Türkiye'de bin 709 istasyonu bulunuyor. Şirketin 2016'daki toplam satışları 10,68 milyon tona ulaşmıştı. Vitol'ün, Petrol Ofisini satın aldığına ilişkin ilk açıklama 3 Mart'ta yapılmıştı.

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