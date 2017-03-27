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Ekonomi

Petrol Ofisi'nin Hollandalı şirkete satışı için Rekabet Kurumu'na onay başvurusu

Mart ayı başında duyurulan satışın bedeli 1 milyar 368 milyon Euro olarak açıklanmıştı

27 Mart 2017 16:33

Avusturya enerji şirketi OMV'nin sahibi olduğu Petrol Ofisi'nin Hollandalı Vitol Group'a satışı ile ilgili Rekabet Kurumu'na da başvuru yapıldı. Kurum'un onayı sonrası hisse devir işlemleri tamamlanacak. Mart ayı başında duyurulan satışın bedeli ise 1 milyar 368 milyon Euro olarak açıklanmıştı.

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, "OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların yüzde 100’ünün VIP Turkey Enerji A.Ş. tarafından devralınmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuruldu" denildi.

VIP Turkey Enerji A.Ş, Hollandalı Vittol'un Türkiye'deki iştiraki konumunda bulunuyor.

Avusturya merkezli enerji şirketi OMW, Mart ayı başında, yüzde 100 hissesine sahip olduğu Petrol Ofisi'ni 1 milyar 368 milyon euroya Hollandalı Vitol Group'a satmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Petrol Ofisi'nin Türkiye'de bin 709 istasyonu bulunuyor. Şirketin 2016'daki toplam satışları 10,68 milyon tona ulaşmıştı. Petrol Ofisi, 1 milyon metreküp kapasiteyle Türkiye'deki en büyük yakıt deposunu da elinde bulunduruyor.

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