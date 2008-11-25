Petrol ofisi toplum gönüllüsü oluyor

TOG ile Petrol Ofisi’nin imzaladığı stratejik işbirliği anlaşması uyarınca Petrol Ofisi, TOG’un gönüllü olarak yürüttüğü çalışmalara maddi ve lojistik destek yanında, bayilerine ve sosyal paydaşlarına da "Toplum Gönüllüsü’ olmaları çağrısı yapacak.



Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile Petrol Ofisi’nin imzaladığı stratejik işbirliği anlaşması uyarınca, Petrol Ofisi, TOG’un gönüllü olarak yürüttüğü çalışmalara maddi katkıyla birlikte lojistik destek sağlayacak ve Türkiye çapındaki bin 100 çalışanının yanı sıra Türkiye genelindeki tüm bayilerine ve sosyal paydaşlarına da "Toplum Gönüllüsü’ olmaları yönünde çağrıda bulunacak.



Toplum Gönüllüleri Vakfı Başkanı İbrahim Betil "Sivil toplumda çalışmak bankacılıkta çalışmaya hiç benzemiyor. Çok zorlu bir iş. Ben çok başarılıyım diyen işadamlarını, üst düzey yöneticileri gelip sivil toplum örgütlerinde staj yapmaya davet ediyorum. Sivil toplum örgütlerinde maaş yok, terfi yok, hiyerarşi yok. Gençlere yetki verdiğiniz ve motive ettiğiniz sürece onların başarılı olmasını ancak sağlayabilirsiniz" dedi.



Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile Petrol Ofisi stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Petrol Ofisi, TOG’un gönüllü olarak yürüttüğü çalışmalara maddi katkıyla birlikte lojistik destek sağlayacak ve Türkiye çapındaki bin 100 çalışanının yanı sıra Türkiye genelindeki tüm bayilerine ve sosyal paydaşlarına da "Toplum Gönüllüsü’ olmaları yönünde çağrıda bulunacak.



TOG Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Betil işbirliği anlaşmasının imzalanması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, TOG’un bir çok projesi bulunduğunu ve bu projelerde kurumsal sponsorluk ve ürün işbirlikleri yaptıklarını belirterek "Petrol Ofisi ile yaptığımız bu stratejik işbirliğinin, kaynaklarımızı daha genele yayma açısından tüm ticari kuruluşlara örnek olmasını ve onları motive etmesini diliyoruz" dedi. Betil "Destek veriyormuş gibi değil, Petrol Ofisi ile birlikte gönülden bağlıyız diyerek, sözleşmeye ve paraya bağlı olmayan bir projeye birlikte imza attık. Sponsor sözcüğünü kullanmadan, stratejik ortaklık adıyla ve maddi desteğin çok ötesine geçerek çalışanlarıyla bayi teşkilatıyla ve diğer tüm paydaşlarıyla bu heyecanı bizimle paylaşacaklarını çok güçlü bir şekilde hissettirdiler" şeklinde konuştu.



İbrahim Betil, bu stratejik işbirliğinin kriz ortamında gençliğe verilen önemi hissettirmesi bakımından önemli olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü: " Kriz koşullarında nereden tasarruf yaparım düşüncesinin hâkim olduğu bir ortamda önemli bir adım attık. Toplumun bu enerjiye ve heyecana ihtiyacı var. Krizi fırsata dönüştürüp gençlerin oluşturduğu bu inanılmaz kaynağı su üstüne çıkarmalıyız. Toplumsal çatışmanın değil dayanışmanın öne çıkarılacağı bir işbirliği ortamını oluşturmalıyız. Geleceğin toplumsal barışının da tohumlarını ekilmesine bu projenin de önemli katkı yapacağına inanıyoruz. İşbirliğinin bu umudun topluma yayılmasına ve gençlerin geleceğe yönelik umudunun sıçratılması ve yaygınlaştırılmasına bir araç olacağına inanıyoruz".



Ulusal ve yerel bazda oluşturulacak projeleri desteklemek üzere TOG ile el ele vereceklerini belirten Petrol Ofisi CEO’su Melih Türker, Türkiye çapında Petrol Ofisi çalışanlarına, bayilerine ve sosyal paydaşlarına gönüllük temelinde bir davet yaparak TOG gönüllüsü olmaya çağıracaklarını kaydederek "Bu iş adından da anlaşılacağı üzere gönüllü bir proje. Gönüllük tepeden inme ve emirle yapılacak bir iş değil. Adı üstünde zaten gönüllü olmak lazım. Biz bu ortaklığa girmeden önce altı yedi aydır PO çalışanları ve tüm bayilerimizle bu projeyi konuşuyoruz. Çok büyük bir heyecan ve istek gördüğümüz için bu projeye büyük bir motivasyonla hazırlandık. O yüzden PO ailesinden çok olumlu bir ses geleceğine inanıyoruz" diye konuştu. Türker, proje kapsamında ilk aşamada sağlanan maddi desteğin 350 bin dolar olduğunu açıklayarak "Biz uzun dönemli ve sürdürülebilir bir ilişki olarak baktığımız stratejik ortaklık içinde bu rakamın toplam resmin çok küçük bir kısmı olduğunu düşünüyoruz" dedi.



İbrahim Betil sivil toplum örgütlerinde çalışmanın güçlüğüne değinirken işadamlarına ve yöneticilere de ilginç bir çağrıda bulunarak şöyle konuştu: "Sivil toplumda çalışmak bankacılıkta çalışmaya hiç benzemiyor. Çok zorlu bir iş. Ben çok başarılıyım diyen işadamlarını, üst düzey yöneticileri gelip sivil toplum örgütlerinde staj yapmaya davet ediyorum. Sivil toplum örgütlerinde maaş yok, terfi yok, hiyerarşi yok. Gençlere yetki verdiğiniz ve motive ettiğiniz sürece onların başarılı olmasını ancak sağlayabilirsiniz. Yeter ki o güvenin kendilerine duyulduğunu hissetsinler. Bu stratejik ortaklığın kendilerine vereceği desteği ve güveni hissettiklerinde de TOG gönüllülerinin oluşturduğu değer 3’e 5’e hatta 15’e katlayacaklarına inanıyorum."







