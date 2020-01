Petrol Ofisi resmen satıldı!

Rekabet Kurulu, Hitachi Automotive Systems Ltd. ile Honda Motor Co. Ltd. arasında ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verdi.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan kurul kararlarına göre, OMV Aktiengesellschaft tarafından doğrudan kontrol edilen OMV Petrol Ofisi Holding AŞ'nin paylarının tamamının Vitol Investment Partnership Limited tarafından dolaylı kontrol edilen VIP Turkey Enerji AŞ tarafından devralınması işlemine onay verildi.

Hitachi Automotive Systems Ltd. ile Honda Motor Co. Ltd. arasında ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin veren Kurul, CEFC Hainan International Oil Co. Ltd. ile Joint Stock Company National Company KazMunayGas tarafından KMG International NV üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemini de onayladı.

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, Mitsui OSK Lines Ltd. Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. şirketlerinin düzenli konteyner hat taşımacılığı hizmetleri ve konteyner terminal hizmetlerini (Japonya’daki terminaller hariç) bünyesinde toplayacağı bir ortak girişim şirketi kurması, Ibrakom FZCO’nun hisselerinin belli oranının CJ Lojistik Corporation tarafından Biskom Internatıonal DMCC ve Selkar Trading FZE’den devralınması, Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin hisselerinin belli oranının GRI Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması suretiyle teşebbüs üzerinde tek kontrolün sağlanması işlemlerine izin verildi.

Kurul, öte yandan, Stada Arzneimittel AG’nin ortak kontrolünün Bain Capital Investors LLC tarafından yönetilen fonlardan Bain Capital Europe Fund IV LP ve yönetici ana şirketi Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited aracılığıyla faaliyet gösteren Cinven Capital Management (VI) Limited Partnership Incorporated tarafından yönetilen fonlar tarafından Nidda Healthcare Holding AG vasıtasıyla devralınmasını kararlaştırdı.