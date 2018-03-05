Petrol Ofisi Genel Müdürü: 5 milyar liralık vergi ile Maliye Bakanlığı'nın en büyük tahsildarıyım

Petrol Ofisi Genel Müdürü Selim Şiper, vergi yüksekliği kadar, vergiye aracılık etmekten de şikâyetçi olduğunu söyledi. Şiper, ÖTV ve KDV gibi vergilerin tahsili için ayrı ofis kurduklarını söyleyerek, “5 milyar liralık vergi ile Maliye Bakanlığı’nın en büyük tahsildarıyım” dedi.

Akaryakıt sektöründe nadiren düşse de birkaç günde bir yükselen fiyatların yanı sıra vergi yükünün tüketici kadar satıcıyı da zorladığı görüldü. Yüzde 20’yi aşan pazar payı ile sektör lideri Petrol Ofisi Genel Müdürü Selim Şiper, sektördeki vergi yüksekliği kadar, maruz kalınan vergiye aracılık etmekten de şikâyetci.

Türkiye’de vergilerin dolaysız toplanamazsa bu tip durumların gündeme geldiğini anlatan Şiper, ÖTV ve KDV için ayrı ofis kurduklarını, maliyenin tahsilat memuru gibi çalıştıklarını anlatarak, “5 milyar liralık vergi ile Maliye Bakanlığı’nın en büyük tahsildarıyım” dedi.

Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği ve sık sık gelen zamlar üzerine, ülkedeki benzin fiyatlarının iki kanaldan belirlendiğini, birinin petrol fiyatları diğerinin de döviz kuru hareketleri olduğunu hatırlatan Şiper, sektöreki büyümenin esas olarak motorinden kaynaklandığını, dizel pazarında daha güçlü olduklarını söyledi.

Bu bilgiler ışığında vergi tablosuna bakıldığında, ülkede toplanan KDV ve ÖTV’nin üçte birine yakın kısmının akaryakıttan elde edildiği görülüyor. OECD ortalamasında yüzde 46 olan dolaylı vergilerin oranı Türkiye’de yüzde 64’e yaklaşırken, bunun içindeki akaryakıt payının da ciddi bir miktar olduğu görülüyor.

Petrol Sanayi Derneği’nin (PETDER) PWC Türkiye ile hazırladığı ‘Akaryakıt Dağıtım Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi Raporu’na göre, son 5 yılda her yıl ortalama yüzde 7 büyüyen akaryakıt dağıtım sektörünün dolaylı vergiler hariç toplam satışı 2016’da yaklaşık 65 milyar liraya, dolaylı vergiler dahil büyüklüğü de 140 milyar liraya ulaşmıştı.

Üçte biri akaryakıt

Akaryakıt dağıtım sektöründe, ÖTV ve KDV gibi dolaylı vergiler yoluyla sağlanan kamu gelirleri son 3 yılda yüzde 9 artışla 75 milyar liraya çıkarken geçen yıl kamunun toplam ÖTV ve KDV gelirlerinin yaklaşık yüzde 26’sını akaryakıt dağıtım sektöründeki dolaylı vergiler oluşturdu. Geçen yılki vergi gerçekleşmelerine bakıldığında ise 2017 yılına ilişkin açıklanan vergi rakamlarıyle 536 milyar lira vergi toplandığı açıklandı. Bu rakamın 360 milyarı KDV ve ÖTV başta olmak üzere dolaylı vergilerden oluştu. 176 milyar lirasının doğrudan vergilerden oluştuğu aktarıldı.

Fiyatın yüzde 58’i vergi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan geçen yıl aralık ayı petral ve LPG piyasası fiyatlandırma raporuna göre, aralıkta 5.57 lira düzeyinde olan 95 oktan kurşunsuz benzin nihai litre fiyatının yüzde 57.92’lik kısmının vergi, yüzde 31.81’lik kısmının ürün maliyeti ve yüzde 10.27’lik kısmının da piyasada faaliyet gösteren şirketlerin brüt kar marjı ile gelir payından oluştuğu görülüyor. Aralıkta 5.03 TL/LT düzeyindeki motorin nihai litre fiyatının da yüzde 50.92’lik kısmı vergi, yüzde 37.29’luk kısmı ürün maliyeti, yüzde 11.79’luk kısmı da piyasada faaliyet gösteren şirketlerin brüt kâr marjı ile gelir payından oluşuyor.