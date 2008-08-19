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Ekonomi

Petrol kabusu sona mı eriyor?

Kısa vadede 110 dolara gerilemesi beklenen bir varil petrolün orta vadede 90 dolara kadar düşebileceği öngörülüyor.

19 Ağustos 2008 03:00

Doların değerlenmesiyle hampetrol fiyatlarının aşağı yönlü seyri hızlandı. Amerikan hafif petrolünün varili geçen hafta 113.77 dolara kadar indi.

Asya piyasalarında gerçekleşen işlemlerde Eylül vadeli Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 1 dolar düşüşle dün 111.87 dolardan işlem gördü.

Analistler, Küba yakınlarındaki tropikal fırtına, petrol üretim merkezlerinden Meksika Körfezi’nde alarm zillerinin çalmasına neden olmuş ve petrol fiyatları dün tekrar 115 doların üstüne çıkmıştı. Ancak analistler petrol fiyatlarındaki aşağı hareketin tekrar başladığını, fiyatın teknik açıdan önemli olan 110 dolar/varil seviyesine kadar gerileyebileceğini ve orta vadede fiyatların 90 dolara kadar düşebileceğini söylüyorlar.

Analistler, 110 dolar/varil seviyesinin altına inilmesi halinde dünya petrol üretiminin yüzde 40’ından fazlasını sağlayan Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı’nın (OPEC) 9 Eylül’de yapacağı toplantıda fiyatların daha fazla düşmesini engellemek için üretim kısıntısını gündemine alabileceğini ifade ediyorlar.


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