Petrol İş Genel Başkanı Akyüz: Asgari ücrete yüzde 90 zam yapılması lazım

Petrol İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz, "Biz 2021 yılındaki asgari ücretin seviyesine, alım gücü seviyesine bu yaklaşımları ulaşmayacağımız görüldüğü için söylüyorum çünkü 400 dolara yakın bir ücretten bahsediyoruz o zaman yüzde 90 zam yapılması lazım ki bu da çalışanların hakkı" dedi.

Akyüz, "Bir açlık sınırının altında bir emekli maaşının olması hiç yakışık değildir. Yılarca belki 40- 50 yıl çalışmış insanların reva görüleceği ücret politikası bu olmamalı. Mutlak surette onlara bir asgari ücret gibi bir artış sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Petrol İş, Genel Başkanı Süleyman Akyüz Bilecik’te sendika üyeleriyle buluştu. Petrol İş Bilecik Şubesi’nde işçilerle bir araya gelen Akyüz, asgari ücret, yükselen dolar kuru, EYT ve emeklilerin durumu ile açıklama yaptı.

Asgari ücrete ilişkin bir rakam telaffuz edilmediğini vurgulayan Akyüz, konuşmasında şunları söyledi:

"Türkiye’nin en büyük sözleşmesi aslında"

“Enflasyon yükselmesi, işsizliğin yüksek seviyede olması bizi etkileyen faktörlerden bir tanesi. Ama son zamanlarda döviz kurundaki artışın da getirdiği olumsuzlukları hep birlikte yaşıyoruz. Her yıl aralık ayında tespit edilip yılbaşında birinci aydan geçerli olmak üzere yürürlüğe koyulan bir asgari ücretten bahsediyoruz. Türkiye’nin en büyük sözleşmesi aslında. Bu sözleşme örgütsüz insanların sözleşmesi aslında. Bunun tespitini de sizlerin de bildiği gibi 5 işveren vekili 5 hükümet temsilcisi ve çalışanlarıyla temsilen 5 de sendika temsilcisi katılıyor. Dolayısıyla 15 kişilik bir kuruldan bahsediyoruz. Bugüne kadar bu kurulların ücretlerin tespitinde her zaman hükümet ve işverenler her zaman ortak almayı yeğlediler. Sadece 40 yıllık tarihte belki 3 sefer 3’lü bir konsensüsle karar alınmıştır. Bu dönem biz bunu beklerdik ama yapılan üç oturumda şu ana kadar bir gelişme sağlanamadı. Doğru bir rakam telaffuz edilmedi şu ana kadar. Beklentiyle olması gereken arasında tabii ki dağlar kadar fark var. 4000- 4500 bandında bir ücret açıklanır diye bekliyorduk ve bu pazartesi günü açıklanacaktı. Ama maalesef Türkiye’de ki bu hızlı kur dalgalanması olsun, ekonomik dalgalanma olsun herhalde perşembe günü Merkez Bankası’nın açıklayacağı yeni faiz oranlarıyla birlikte büyük bir ihtimal cumaya kaldı diye düşünüyorum.”

"Yüzde 90 zam yapılması lazım ki bu da çalışanların hakkı"

Asgari ücrete bu koşullarda yüzde 90 oranında bir zam yapılması gerektiğini belirten Akyüz konuşmasına şöyle devam etti:

“Asgari ücrete bu bakış açısıyla bakıldığında burada en büyük iş devlete düşüyor, feragat etmesi gereken bazı noktalar var. Bu noktalardan feragat eder ve ortak bir paydayla tarafları buluşturmayı sağlarsa bir nebze olsun işçi sınıfı tebessüm edecek. Yani asgari ücretli çalışan işçinin yüzü gülmeyecek, tebessüm edecek. Yüzü gülmeyecek dememdeki gaye de şudur; biz 2021 yılındaki asgari ücretin seviyesine, alım gücü seviyesine bu yaklaşımları ulaşmayacağımız görüldüğü için söylüyorum çünkü 400 dolara yakın bir ücretten bahsediyoruz o zaman yüzde 90 zam yapılması lazım ki bu da çalışanların hakkı. O yüzden asgari ücret komisyonu olsun, hükümet olsun, Maliye Bakanlığı olsun bunları göz önünde bulundurarak bir tespit çalışması ve açıklanmasında katkı paylarını bekliyoruz.”

"TÜİK açıklamaları maalesef baskılandırılmış açıklamalardır"

"TÜİK açıklamaları maalesef baskılandırılmış açıklamalardır. TÜİK’in açıkladığı rakamların hiçbir tanesinin zaten piyasa ekonomisine ve piyasadaki hareketlere ve alışverişlerde yansımadığını görüyoruz. O yüzden söylüyorum TÜİK açıklamaları maalesef baskılandırılmış açıklamalardır."

"Emeklilere reva görülen ücret politikası bu olmamalı"

“Bize göre, yılbaşında açıklanacak enflasyon, yeni ücret zamlarına memur zamlarına emekli maaşlarına yansıyacak olduğu için o rakamın yüksek olmaları istenmiyor. Mutlak suretle emeklilerin zamlarına dokunulması gerektiğine inanıyorum çünkü insan eliyle değişen gözümüzün görebildiği kadar ne varsa onun altındaki o emekte, emeklilerin emeği vardır. Dolayısıyla o insanların hakkını ödemek gerekiyor. Bir açlık sınırının altında bir emekli maaşının olması hiç yakışık değildir. Yılarca belki 40- 50 yıl çalışmış insanların reva görüleceği ücret politikası bu olmamalı. Mutlak surette onlara bir asgari ücret gibi bir artış sağlanmalıdır." (ANKA)