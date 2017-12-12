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Ekonomi

Petrol hattındaki çatlak petrol piyasalarını etkiledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Aralık (DHA) – Birleşik Krallık’tan ABD’ye uzanan Forties Boru Hattı Sistemi’ndeki bir çatlağın etkileri Avrupa, ABD ve Asya ham petrol piyasalarını etkiledi

12 Aralık 2017 16:15

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Aralık (DHA) – Birleşik Krallık’tan ABD’ye uzanan Forties Boru Hattı Sistemi’ndeki bir çatlağın etkileri Avrupa, ABD ve Asya ham petrol piyasalarını etkiledi.
İskoçya’nın Aberdeen bölgesinden geçen borularda tespit edilen çatlağın tamir edilmesinin iki haftayı bulacağı söyleniyor.
Forties Boru Hattı Sistemi’nin geçici olarak kapatılması Brent petrol fiyatlarını 2015 yılının Haziran ayından beri ilk kez 65 doların seviyesini aşarak Batı Teksas petrol fiyatlarının üzerine çıktı.
Forties Boru Hattı Sistemi en yüksek miktarda Brent petrolün transfer edildiği petrol hattı olması sebebiyle dünya petrol piyasalarının yarısından fazlasına etki ediyor.
Petrol hatlarında rutin bakım çalışmaları sıklıkla uygulanırken, boru hatlarında bu çeşit çatlaklar oldukça nadir görülüyor.

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