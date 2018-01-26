Petrol geriledi, haftalık kazancını daralttı

Petrol fiyatları, yükselen doların, ABD'de stoklarda haftalık bazda üst üste artarak rekor uzunlukta bir seri yakalamasından kaynaklanan kazançları gidermesinin ardından hafifçe geriledi ve haftalık kazancını daralttı.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, doların düşüşün ardından yükselmesi ve kazançlarını koruması ile birlikte yüzde 0.2 geriledi. Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) çarşamba günü açıkladığı resmi verilere göre, ABD'de petrol stokları 10 hafta üst üste düşerek Şubat 2015'ten bu yana en düşük seviyesine indi. OPEC Genel Sekreteri Mohammad Barkindo, perşembe günü Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede, piyasanın dengeye bu yıl içinde kavuşacağını söyledi.

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan ve Rusya'nın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu ortaklarının küresel arz fazlasını azaltmak amacıyla uygulamaya koydukları üretim kısıntılarını sürdürme taahhüdünde bulunmasının ardından bu hafta tekrar yükselmeye başladı. Bu grup için zorluk olarak, geçen hafta 30 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıkan ve artmakta olan ABD petrol üretimi gösteriliyor.

Mart vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 13 sent düşerek, Hong Kong saati ile 09:39'da varil başına 65.38 dolara geriledi. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 7 üzerindeydi. Kontrat Çarşamba günü üç yılın en yüksek seviyesinden kapandıktan sonra bu hafta yüzde 3.2 yükseldi.

Mart vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, Perşembe günü 11 sent düştükten sonra 19 sent kayıpla varil başına 70.23 dolara indi. Fiyatlar bu hafta yüzde 2.4 yükseldi. Küresel gösterge Brent petrolü, ABD göstergesi WTI'a kıyasla 4.85 dolar primli işlem gördü.