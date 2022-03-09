Petrol fiyatlarında sert düşüş

Brent petrol, yüzde 15 oranında düşüşle 131 dolardan 107 dolar seviyelerine geriledi. Petrol arzının artacağına dair haber akışı sert düşüşte rol oynadı.

Küresel petrol arzına yönelik endişelerle yükselişini hızlandıran petrol fiyatları, arzın artabileceğine dair haber akışıyla yönünü aşağı çevirdi.

Dünya gazetesi'nde yer alan habere göre; 130,31 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 21.30 itibarıyla yüzde 15 düşüşle 110 dolara kadar geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili 107,75 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haber akışının etkili olduğu belirtiliyor.

Kuleba-Lavrov görüşmesi etkisi

Öte yandan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Antalya Diplomasi Forumu marjında yarın Türkiye'de yapacakları görüşmenin fiyatlardaki hareketlilikte etkili olduğu değerlendiriliyor.

Bazı kaynaklar Ukrayna'nın savaşı sona erdirmek için tavizler vermeye hazır olduğuna dair haberlerin de bu düşüşte rol oynadığı belirtiliyor.

Petrol fiyatlarında, piyasa yatırımcılarının Rus petrol arzında kesinti yaşanacağına ilişkin endişelerinin hafiflemesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın üye ülkelerin acil durum rezervlerinden piyasaya daha fazla petrol sunmaya hazır olduklarına ilişkin haberler ile gün içinde geri çekilmeler görülmüştü.

Akaryakıt zammı geri çekildi

Öte yandan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinde 0,79 ve motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamların, ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edildiğini açıkladı.

EPGİS, sosyal paylaşım setisin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali 10 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 0,79 motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir” denildi.

TIKLAYIN | EPGİS duyurdu: Benzin ve motorine yapılan son zam iptal edildi