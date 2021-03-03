Petrol fiyatları yükseldi, altın düştü

Başta ABD olmak üzere, tüm dünyada aşılamada yaşanan gelişmelerin talepte iyileşme yaratacağı umutlarıyla yönünü yukarıya çeviren petrol fiyatlarındaki yükseliş, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) toplantısının üretimi ne kadar artıracağına ilişkin belirsizlik ve ABD ham petrol stoklarındaki artışa bağlı olarak sınırlı kaldı.

OPEC Genel Sekreteri Mohammad Barkindo petrol piyasalarına yönelik tahminlerin büyük oranda pozitif olduğunu ve geçen yıl yaşanan belirsizlike azalmanın sürdüğünü söyledi. Twitter üzerinden yapılan açıklamada Barkindo'nun pozitif ekonomik gelişmelerin ve Asya'dan gelen talebin yüksek olmaya devam etmesinin cesaret verici olduğunu söylediği belirtildi.

Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech CEO'su Yin Weidong, Global Times'a yaptığı açıklamada, yıllık koronavirüs aşısı üretme kapasitesini Haziran'a kadar 2 milyar doza çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

ABD'deki 1.9 trilyon dolarlık ekonomik canlandırma paketinin açıklanmasıyla ABD Hazine tahvil getirilerinin yeniden yükselebileceğine ilişkin beklentilerle hafif geriledi.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

- Brent petrol yüzde 0.51 artışla 62.93 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.52 artışla 59.85 dolar,

- altın yüzde 0.05 düşüşle 1,732.24 dolar,

- gümüş yüzde 0.36 düşüşle 26.61 dolar,

- bakır yüzde 2.83 artışla 9,276.50 dolar,

- platin yüzde 0.41 düşüşle 1,202.00 dolar,

- paladyum yüzde 0.11 düşüşle 2,370.77 dolar düzeyindeydi.

Altın küresel piyasalardagerilese de, doların lira karşısında yükselişinin etkisiyle iç piyasada, gram altın 409 liraya, çeyrek altın 685 liraya, Cumhuriyet altını da 2,763 liraya yükseldi.

"Ekonomik toparlanma ile artan enerji ihtiyacı sonrasında yukarı yönlü trendin devam etmesi bekleniyor"

Ahlatcı Yatırım'ın günlük bülteninde, "Geçen Aralık ayından itibaren süregelen yükseliş trendinin, son üç gündür gelen satışlar sonrasında zayıfladığı görülüyor" denildi ve eklendi:

"Perşembe günü yapılacak olan OPEC+ toplantısından çıkacak karar, Brent Petrol'ün seyri açısından önemini koruyor. Toplantıdan çıkacak sonuca dair birçok söylenti olmakla birlikte Suudi Arabistan, arz kesintisine devam edilip yükselen fiyatlardan avantaj sağlamak istiyor. Buna karşın Rusya, yapılan kesintilerin artık normal düzeylere çekilmesi gerektiğini savunuyor. Şubat ayı sonunda stokta bulunan rafine edilmiş petrol, 19.2 milyon varile düşerken geçtiğimiz Mayıs ayı 84 milyon varille rekor düzeyde bulunuyordu. Ekonomik toparlanma ile artan enerji ihtiyacı sonrasında yukarı yönlü trendin devam etmesi bekleniyor."

Bültende, altın fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:

"Dolar endeksinin güçlenmesiyle birlikte ons altında geri çekilme devam ederken tahvil getirilerindeki dalgalanma geçen haftaya nazaran daha durağan bir seyir sergiliyor. ABD Dolarında açıklanan ISM İmalat Endeksi verisi ve Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen 1.9 trilyon dolar destek paketi haber akışı ile birlikte değer kazanımının devam ettiği görülürken, güçlenen dolar ile geri çekilme sonrasında tepki yükseliş hareketleri yaşanmaya devam ediliyor."