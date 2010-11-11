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Ekonomi

PETROL FİYATLARI ARTTI LONDRA (A.A)

11 Kasım 2010 17:50

-PETROL FİYATLARI ARTTI LONDRA (A.A) - 11.11.2010 - Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, son 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı.  Batı tipi ham petrolün Aralık teslimi fiyatı 67 sent artarak varili 88,48 dolara çıkarken, Londra'da Brent tipi ham petrol de 54 sent değer kazanıp varili 89,50 dolardan işlem görüyor.  Petrol fiyatları en son 2008 yılı ekim ayında bu seviyeye çıkmıştı.  Petrol fiyatlarının yükselmesinde, geçen hafta ABD'de ham petrol ve benzin stoklarının düştüğünün açıklanmasının, petrol talebindeki toparlanmayı işaret etmesi etkili oldu.  Dünyanın en büyük petrol tüketicisi konumunda bulunan ABD'de Enerji Bakanlığının açıkladığı verilere göre,  ham petrol stokları 3,3 milyon varil düşerek 364,9 milyon varile geriledi.

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