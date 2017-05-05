Petrol fiyatları altı ayın en düşük seviyesine geriledi

Petrolün varil fiyatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Kasım ayında üretimi azaltma kararı almasının ardından görülen en düşük seviyelere geriledi.

Piyasalarda petrolde arz fazlası yaşayacağına yönelik endişelerin oluşması üzerine Brent petrolün varil fiyatı Cuma günü yüzde 1.8 gerileyerek 47.49 dolara indi.

New York'ta ham petrolün varil fiyatı yüzde 2.1 gerileyerek altı ay sonra 45 doların altına indi ve 44.58 dolardan işlem görmeye başladı.

Perşembe günü ise petrol fiyatlarında yüzde 5'e yakın kayıplar görülmüştü.

Petrol fiyatlarına bağlı olarak demir ve diğer endüstriyel metallerin fiyatlarında düşüş görüldü.

Petrolde yaşanan düşüşün yarattığı olumsuz hava, Asya'daki para birimlerinin de Amerikan Doları'na karşı değer kaybetmesine neden oldu.

OPEC'in petrol üretimini azaltma kararı almasına rağmen Amerikan kaya petrolü üretiminde artış görülmesi, petrolün fiyatının gerilemesine neden olan etmenlerden.

OPEC üyesi ülkelerin ekonomilerinin düşen petrol fiyatlarından ötürü zora girmesi dolayısıyla Kasım ayında yapılan toplantıda petrol üretiminde günlük 1.8 milyon varil düşüş yapılmasına karar verilmişti.

OPEC üyeleri uzun zamandır örgüte üye olmayan ABD ve Rusya gibi ülkelerin yarattığı rekabetten zarar görüyor.

Ancak Rusya da üye olmamasına rağmen OPEC'in kararına uyacağını açıklamıştı.

Amerikan kaya gazı üretimi 2016 yılının yaz aylarından beri yüzde 10 yükseldi.

Petrol fiyatları ise bu yılın başından beri yüzde 15 değer kaybetti.

OPEC, 25 Mayıs'ta petrol üretimindeki kesintiyi altı ay daha uzatıp uzatmamaya karar vermek amacıyla toplanıyor.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Perşembe günü kararın uzatılmasının iyi olacağına yönelik bir açıklama yaptı.