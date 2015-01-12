Petrol fiyatları 6 yılın en düşüğünü gördü

Petrol fiyatlarında aylardır devam eden düşüş sürerken, fiyatlar 6 yılın en düşüğünü gördü. Brent petrolde kayıplar yüzde 3'e yaklaştı. Goldman Sachs ve Societe Generale ise petrol fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize ettiler.

Milliyet'teki habere göre, Brent petrolde fiyatlar 48.68 dolara kadar indi. Fiyatların inmesinde, ünlü yatırım bankası Goldman Sachs'ın petrol fiyatı tahminlerini aşağı çekmesi rol oynadı. Ohio ve Pennsylvania'daki rafinerilerde hafta sonunda çıkan yangınlar ise ABD'de ham petrol talebini sınırladı.

49 doların altına geriledi





2009 yılından bu yana ilk kez 49 doların altına gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, şu saatlerde yüzde 2.61 düşüşle 48.80 dolardan işlem görüyor. Piyasa güçlerinin petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ettiğini belirten Societe Generale ve Goldman Sachs ise, petrol fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize ettiler.

Devler tahminlerini düşürdü

Goldman Sachs, 2015 ilk çeyrek için Brent petrol tahminini 85 dolar/varilden 47 dolar/varile, Batı Teksas petrolü tahmini ise 75 dolar/varilden 46 dolar/varile indirdi.



Goldman Sachs, Brent petrolü için varil başına fiyat tahminini 2015 için 83,75 dolardan 50,40 dolara, 2016 için 90 dolardan 70 dolara düşürürken, Batı Teksas petrolü için varil başına fiyat tahminlerini de 2015 için 73,75 dolar/varilden 47,15 dolar/varile, 2016 tahminini 80 dolar/varilden 65 dolar/varile çekti.



Societe Generale ise 2015 için Brent petrolü tahminini 70 dolar/varilden 55 dolar/varile, Batı Teksas petrolü tahminini 65 dolar/varilden 51 dolar/varile düşürdü