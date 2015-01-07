Petrol 50 doların altına düştü



Brent ham petrolün fiyatı psikolojik sınır olan 50 doların altına düştü. Fiyatlar yüzde 2,3'lük gerilemeyle 49,95 dolara indi. Brent petrolün fiyatı yaz aylarından bu yana yarı yarıya azalmış oldu. Brent türü petrolün fiyatı 2009 Mayıs ayından beri ilk kez 50 doların altına indi.

ABD'nin fracking yöntemi ile çıkardığı petrolün piyasalardaki payının artması ve petrol talebinin azalması fiyatların düşüşünde etkili oluyor.

Petrolün ucuzlamasından en çok Rusya olumsuz etkileniyor. Petrol gelirlerindeki düşüşe paralel olarak Rus Rublesi Batılı paralar karşısında önemli oranlarda değer kaybetti.

Rusya'nın yanı sıra nakit sıkıntısı içindeki Venezuela ve Irak ucuz petrolden olumsuz etkilenen ülkelerin başında geliyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da kasım ayında bir araya gelen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri, fiyat düşüşüne rağmen petrol arzında kesintiye gidilmemesini kararlaştırmıştı.