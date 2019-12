-PETROL ENERJİ FATURASINI ŞİŞİRECEK ANKARA (A.A) - 05.03.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ham petrol fiyatlarının bu seviyede seyretmesi halinde, Türkiye'nin bu yıl enerji ithalatına 10 milyar dolar ekstra ödeme yapacağını söyledi. Kanal 24'te Hakan Çelik'in moderatörlüğündeki bir programa konuk olan Bakan Çağlayan, çeşitli konulara ilişkin görüşlerini açıkladı. Türkiye'nin enerji ithalatı yapan bir ülke olduğuna işaret eden Çağlayan, ham petrol fiyatlarındaki son artışların Türkiye'yi de olumsuz etkileyeceğini belirtti. Bu durumun dünya ekonomisinde bir durgunluğa sebebiyet vereceğini dile getiren Çağlayan, ''Kriz demesek bile büyümeyi yavaşlatabilir. Gerek Türkiye'nin, gerek dünyanın büyümesini yavaşlatabilir. Geçen yıl petrolü ortalama 75 dolara aldık. Bugün petrolde 110 dolar mertebesine geldik. Böyle devam ederse Türkiye, enerji ithalatına 10 milyar dolar ekstra ödeme yapacak'' dedi. Libya'nın, 17'inci büyük petrol üreticisi durumunda bulunduğunu hatırlatan Bakan Çağlayan, ancak bu ülkede elde edilen petrolün, sülfürü düşük, kalitesi yüksek petrol olduğunu, Avrupa ve dünyada da tercih edildiğini vurguladı. -GAZETECİLERİN GÖZALTINA ALINMASI- Bakan Çağlayan, son günlerde gazetecilerin gözaltına alınması olaylarını değerlendirirken de, şunları söyledi: ''Hukuki süreç devam ediyor. Bir siyasetçi olarak yorum yapmak çok doğru olmamakla birlikte bu işin uzatılmadan bir an önce çözülmesi ve en azından gerekçelerinin ne olduğu, neden olduğuna ilişkin bilgi akışının mutlaka savcılarımız tarafından kamuoyuna yapılmasında fayda var. Bir an önce hukukla ilgili ne olacaksa, bunların bir an önce yapılması herkesin beklentisi. Ama adaletin de kamuoyunu bilgilendirmesi gerekli diye düşünüyorum.''