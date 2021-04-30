Petrol düştü, paladyumda yeni rekor

Petrol fiyatları, Çin'den gelen veriler ve başta Hindistan olmak üzere birçok ülkede Covid-19 vakalarında hızlı artışla büyüyen talep kaygılarının etkisiyle yüzde 1.0'den çok düştü. Paladyum fiyatı 3,011.62 dolar ile yeni rekor düzeyi gördükten sonra 2,986.34 dolara döndü.

Cuma günü erken saatlerde açıklanan verilere göre, Çin'de fabrika aktivitelerinde büyüme hızının beklenenden fazla düşmesi ve birçok ülkede yeni kapanma önlemleri, petrol fiyatları üzerindeki talep baskısını artırdı.

Paladyumun fiyatı, piyasalarda tedarik sorunlarına ilişkin kaygıların da artmasıyla, hızla tırmanarak tarihinde ilk kez ons başına 3,000 doları aştı. Paladyum fiyatı 3,011.62 dolar ile yeni rekor düzeyi gördükten sonra 2,986.34 dolara döndü.

Paladyumdaki tırmanış, elektrikli araç üreticisi Tesla ve dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Ford'un, chip darlığına karşın, gelirlerinde güçlü artışlar açıklamalarının desteğiyle hız kazandı.

Altın fiyatları da, dolardaki zayıflamanın desteğinde yükseldiği 1,770 dolar düzeylerinde, ABD ekonomisinde büyüme ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin etkisiyle hafif geriledikten sonra yatay işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

- Brent petrol yüzde 2.07 düşüşle 66.61 dolar,

- Batı Teksas yüzde 2.01 düşüşle 63.48 dolar,

- altın yüzde 0.11 düşüşle 1,770.13 dolar,

- gümüş yüzde 0.13 artışla 26.14 dolar,

- bakır yüzde 0.05 artışla 9.861.00 dolar,

- platin yüzde 1.02 artışla 1,215.29 dolar,

- paladyum yüzde 1.11 artışla 2,991.17 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada, gram altın 472 liraya, çeyrek altın 778 liraya, Cumhuriyet altını da 3,105 liraya yükseldi.

ALB günlük tarımsal emtia bülteninde, Avrupa Komisyonu'nın Perşembe günü, 2021 / 22'de Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesinde kullanılabilir ekmeklik buğday üretimi tahminini geçen ay 126.7 milyon olan ilk tahminden 124.8 milyon tona düşürdüğü anımsatılarak, şöyle denildi:

"Uluslararası Tahıl Konseyi 29 Nisan'da yayınlanan bir raporda, 2021-22 (Ekim-Eylül) küresel soya fasulyesi üretimi ve ticaretinin yağlı tohum talebinin artması nedeniyle rekor seviyede görüldüğünü açıkladı.

"Brezilya'nın ikinci mısır mahsulü yetiştiren eyaletlerinin birçok yerinde kalıcı kuraklık, yerel ve uluslararası fiyatların yükselmesine neden olurken, önümüzdeki günler için yağış tahmini de cesaret verici değil.

"ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) Pazartesi günü yayınlanan raporunda, mısır ekimindeki ilerlemenin beş yıllık ortalamanın gerisinde olduğu belirtildi.

"Arabica kahve vadeli işlemleri, üç yıldan fazla bir süredir Salı günü en yüksek seviyeye yükselirken, ham şeker iki ayın zirvesine tırmandı.

"Şikago mısır, buğday ve soya fasulyesi vadeli işlemleri Salı günü sekiz yılın en yüksek seviyesine çıktı ve olumsuz hava koşulları en çok ihracat yapan Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hasat beklentilerine dair erken şüpheler yarattığı için mısır tedarik endişeleriyle desteklendi.

"Soya fiyatı 1608.90 dolar seviyesine yükselmesinin ardından düşüş kanal trendi etkisinde hareket ediyor. Üç gündür süren satış baskısıyla 1497.40 dolar seviyesine kadar geri çekilen ve yükselen trendini aşağı yönlü kıran fiyat bu seviyeyi de aşması halinde 1488.05 dolar seviyesini aşağı yönlü test edebilir. Fiyatta yukarı yönlü bir tepki gelmesi halinde 1511.25 dolar seviyesi direnç olarak izlenebilir.

"Mısır fiyatı 720.30 dolar seviyesini görmesinin ardından sert satış baskısına maruz kalıyor. 639.10 dolar seviyesine kadar geri çekilen fiyatta satış baskısı devam ederse 626.95 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir. Tersi durumda 657.80 dolar seviyesi direnç konumunda bulunuyor.

"Buğdayda, 710 dolar destek bölgesinden gelen tepki alımlarını 730 dolar seviyesinde satışlar karşıladı. Satıcılı güne başlayan buğdayda, satışların devam etmesi durumunda 710 dolar destek seviyesi takip edilmeye devam edilebilir. Yukarı alanda 730 dolar seviyesinin geçilmesi durumunda ise 745 dolar seviyesine doğru toparlanma yaşanabilir.

"Pamukta, kısa vadeli yükseliş trendine doğru satış baskısı devam ediyor. Fibo (38.2)’lik dilimden güç kazanmaya çalışan pamuk, 86.30 dolar seviyesi altına geçmedikçe yukarı alanda 87.50 dolar ilk direnç olarak izlenebilir. 86.30 dolar seviyesi altına geçilmesi durumunda ise 84.70 dolar seviyesine doğru satışlar hız kazanabilir." (DHA)