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Ekonomi

Petrol devi Shell 10 bin kişiyi işten çıkaracak

Şirketin genel müdürü Ben van Beurden gerektiği taktirde şirketin yeni kısıtlamalara gideceğini de belirtti

04 Şubat 2016 14:04

Yıllık kâr oranlarında son 13 yılın en sert düşüşünü yaşadığını belirten petrol devi Shell, 10 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Şirketin yılın ilk çeyreğinde 1.8 milyar dolar kâr elde ettiği, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 4.2 milyar dolar olduğu belirtildi.

Şirketin 2015'teki yıllık kâr oranı 3.8 milyar dolar oldu. Bu rakam 2014'te 19 milyar dolardı.

Shell, işletme maliyetlerini yaklaşık yüzde 10 oranında, yani 4 milyar dolar seviyesinde kestiğini ve bu yıl içinde 3 milyar dolarlık daha kesinti yapacağını belirtti.

Şirketin genel müdürü Ben van Beurden gerektiği taktirde şirketin yeni kısıtlamalara gideceğini de belirtti. Şirketin, rakip, daha küçük petrol firması BG Group'u satın alma sürecininse devam ettiği belirtiliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle petrol firmaları birbiri ardında kâr oranlarında düşüş açıklamaları yapıyor.

Salı günü bir başka petrol devi ExxonMobil bütçesini kısıtlamaya gideceğini açıklamıştı. Aynı gün BP de son 20 yılın en büyük kâr kaybı yaşadığını ve 3000 kişiyi, işten çıkaracağını açıklamıştı.

 

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