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Yaşam

Petrol boru hattında patlama

Kerkük-Yumurtalık Petrol boru Hattı'nın geçtiği Mardin'in Midyat İlçesi Yayvantepe Köyü yakınlarında, dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi.

22 Kasım 2008 02:00

Kerkük-Yumurtalık Petrol boru Hattı'nın geçtiği Mardin'in Midyat İlçesi Yayvantepe Köyü yakınlarında, dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından yangın çıkarken, patlamanın sabotaj mı, yoksa gaz sıkışmasından mı meydana geldiği konusunda bilgi alınamadı.

Yangına ancak yarın müdahale edilebilecek

Patlamanın nedeni belirlenemezken, patlamadan sonra yangın çıktı. Yayvantepe köyüne 4 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye kimsenin yaklaştırılmadığı öğrenildi. Yayvantepe Jandarma Karakolu, patlamanın yaşandığı bölgeye mayın döşenmiş olma ihtimaline karşı kimseyi patlama bölgesine bırakmıyor.

Sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor

Mardin Valisi Mehmet Kılıçlar, “Yangının başlamasıyla, fazla petrol kaybını önlemek amacıyla güvenlik vanalarının hemen devreye sokulduğunu kaydetti. Kılıçlar, “Gerekli müdahaleler yapıldı. Yangın kontrol altına alındı. Çalışmalar devam ediyor. Sabotaj olması ihtimali üzerinde duruluyor” dedi.
 

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