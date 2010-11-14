-PETROL ARAMA ŞİRKETİNE SALDIRI NUSAYBİN (A.A) - 14.11.2010 - Mardin'in Nusaybin ilçesinde petrol arama faaliyeti yürüten özel bir firmanın şantiyesine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Edinilen bilgiye göre, Bagok dağının Dibek köyü yakınlarında petrol arama çalışması yürüten özel bir şirkete ait şantiyeye henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Şirketin güvenlik görevlilerinin ateşe karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Nusaybin ilçe jandarma ekipleri bölgede operasyon başlattı.