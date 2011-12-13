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Yaşam

Petrol arama platformu Boğaz'dan geçti ÇANAKKALE (A.A)

13 Aralık 2011 11:55

-Petrol arama platformu Boğaz'dan geçti ÇANAKKALE (A.A) - 13.12.2011 - Panama bandıralı 98 metre uzunluğundaki ''B-312'' adlı petrol arama platformu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Alınan bilgiye göre, ST Vincent bandıralı ''Majestic'' adlı 72 metre uzunluğundaki 2 bin 921 groston ağırlığındaki römorkör tarafından çekilen ve Yunanistan'ın Kavala Limanı'ndan Giresun'a giden Panama bandıralı 98 metre uzunluğundaki, 10 bin 406 groston ağırlığındaki ''B-312'' adlı petrol arama platformu, Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi. Petrol arama platformunun geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ''Kurtarma-1'', ''Kurtarma-2'' ve ''Kurtarma-3'' adlı römorkörler eşlik etti. Yetkililer, boğazın güvenlik amacıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını, petrol arama platformunun Marmara Denizi'ne açılmasının ardından ise boğaz trafiğinin normale döneceğini kaydetti.

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