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Çevre

Petrokimya tesisleri sağlığı tehdit ettiği gerekçesiyle kapatıldı

İSPET Petrokimya Sanayi Ticaret A.Ş. tesisleri süresiz olarak kapatıldı.

10 Ocak 2011 02:00

T24- Kocaeli'nde ağır sanayi yüzünden annelerin sütünde ağır metal bulunmasının ardından Başiskele ilçesi Mahmut Paşa Mahallesi'nde bulunan İSPET Petrokimya Sanayi Ticaret A.Ş. tesisleri insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle süresiz olarak kapatıldı.


Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Başiskele ilçesi Mahmut Paşa Mahallesi'nde bulunan İSPET Petrokimya Sanayi Ticaret A.Ş. tesislerinde, 11 ve 27 Aralık 2010 tarihlerinde, mürekkep atığının (matbaa mürekkebi ağırlıklı olarak etil asetat içerikli) işlenmesinden sonra yoğun gaz ve duman çıktığının belirlendiği kaydedildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle, fabrikanın işletme ünitesi bölümünde bulunan kimyasal atık maddelerin, kuru kimyevi toz kullanılarak ve kum ile örtülerek zararsız hale getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar belirtildi:

''Konu ile ilgili olarak yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, bu olayın bölge ve kamu güvenliği açısından risk teşkil ettiği, çevre ve insan sağlığı açısından da olumsuz sonuçlara neden olduğu tespit edilmiştir. 11.12.2010 tarihinde meydana gelen olaydan sonra yapılan uyarıya rağmen, gerekli tedbirlerin alınmaması sonucu aynı olayın 27.12.2010 tarihinde tekrar meydana geldiği görülmüştür. Bu sebeple, söz konusu tesis, 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 15 inci maddesi gereğince, Valilik Makamının 28.12.2010 tarihli 1057 sayılı onayı ile 03.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere süresiz kapatılmıştır.''

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