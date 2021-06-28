Petkim, SOCAR Türkiye ile yaptığı hisse satış sözleşmesinin taksitini 6 ay erteledi

Petkim, SOCAR Türkiye ile yaptığı 720 milyon dolar tutarındaki hisse satış sözleşmesi kapsamında Haziran sonu bitecek olan üçüncü taksit ödemesinin, pandemi ve piyasa koşullarından dolayı altı ay uzatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Petkim, Türkiye'nin işleme kapasitesine göre üçüncü büyük ve en yeni rafinerisi olan STAR Rafineri'nin dolaylı olarak yüzde 18'ine sahip olmak için 2018 yılında SOCAR Türkiye ile anlaşma yapmıştı.

Şirket, STAR'ın hissedarlarından Rafineri Holding'de pay sahibi olmak için üç taksitte 720 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Şirketten Cuma akşamı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bu anlaşmaya atıfta bulunularak son taksidin de en geç 30 Haziran 2021'e kadar hisse devri ile eş zamanlı yapılmasına karar verildiği hatırlatıldı ve şöyle denildi:

"Ancak, tüm dünyada etkisini sürdüren pandemi (küresel salgın) ve piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmelerin etkisi ve bu gelişmeler sebebiyle STAR'ın finansman sözleşmeleri tahtında proje tamamlanma tarihinin henüz gerçekleşmemiş olması nedeniyle, kapanış tarihinin en geç 03.01.2022 tarihine kadar ertelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiş ve bu husus ile ilgili SOCAR Türkiye ile mutabakata varılarak sözleşme bu doğrultuda tadil edilmiştir."