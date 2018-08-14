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Ekonomi

Petkim Massachusetts Teknoloji Enstitisü “Endüstriyel Bağlantı Programı”na üye oldu

Celal Sönmez / Londra, 14 Ağustos (DHA) - Petkim Petrokimya Holding Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Endüstriyel Bağlantı Programı’na (ILP) üye oldu

14 Ağustos 2018 18:31

Celal Sönmez / Londra, 14 Ağustos (DHA) - Petkim Petrokimya Holding Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Endüstriyel Bağlantı Programı’na (ILP) üye oldu.
Küresel olarak şirketlerle karşılıklı bilgi ve teknoloji konularında bağlantı kurmak amacıyla oluşturulan ILP programına Petkim’in Ar-Ge çalışmaları ve sektörün gelişimine katkıda bulunmak için üye olduğu duyuruldu.
Petkim’in ayzılı açıklamasında, ILP üyeliğinin Petkim\'in ana stratejilerinden birini oluşturan dijital dönüşüm ve inovasyon alanlarındaki projeleri açısından büyük önem taşıdığı, ilk etabın iki yıl süreceği ve bu sürenin yürütülecek projelerin ihtiyacına göre karşılıklı olarak uzatılabileceği belirtildi.
(Fotoğraflı)

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