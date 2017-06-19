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Yaşam

PETKİM işçileri süresiz iş bıraktı!

Petrol -İş ile PETKİM arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alındı

19 Haziran 2017 22:39

Türk-İş’e bağlı Türkiye Petrol, Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Petrol -İş) üyesi işçiler ile İzmir Aliağa'daki Petrokimya Holding A.Ş (PETKİM) arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine bu sabah süresiz iş bırakma eylemine başladı. Petrol İş üyesi işçiler sabah saatlerinde işyerinin önüne gelerek rafinerinin giriş çıkışlarını kapattı.

Sendikadan açıklama

Sendikadan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“16 Haziran Cuma günü Aliağa Şubemizin örgütlü olduğu Petkim işyerinde yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmesinde anlaşmaya varılamamasından dolayı 17 Haziran Cumartesi günü  tüm vardiyalarda üyelerimize açıklamalar yapıldı.

 19 Haziran Pazartesi günü ise (bugün) Petkim işyerinde eylemsellik süreci başlatıldı. Aliağa Şube Başkanımız Ahmet Oktay Petkim işyerinde çalışan üyelerimize eylemsellik süreci ile ilgili bilgiler verdi.”

 

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