Petkim işçileri işbaşı yapmadı

Petrol-İş Sendikası: “İşveren teklifini bir lütuf gibi göstermeye çalışıyor, biz lütuf değil hakkımızı istiyoruz."



Petrol-İş Sendikası ile İzmir'in Aliağa ilçesindeki Petkim işvereni adına işveren sendikası Kiplas arasında yürütülen iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasını protesto eden işçiler, fabrika girişi önünde toplanarak işbaşı yapmadı.



İşçilere seslenen Petrol-İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Salih Mehmet Aydın, işvereni sorumluluğunu yerine getirmeye, toplu iş sözleşmesini sendikayla uzlaşarak imzalamaya çağırdı.



Sendikanın taleplerinin açık ve net olduğunu bildiren Aydın, şunları kaydetti:



"Yetkililere sesleniyorum; Asıl işiniz Petkim'de barış ve huzur içinde üretimin devam etmesini sağlamaktır. İşinizin başına dönün ve toplu iş sözleşmesini bir an önce taleplerimiz doğrultusunda imzalayın. İşveren teklifini bir lütuf gibi göstermeye çalışmaktadır, biz kimseden lütuf istemiyoruz, biz hakkımızı istiyoruz. Sendikamız üyelerimizle birlikte bunun gerçekleşmesi için işimizin başındayız, sorun işinin başına gelmeyen, gelse de sorumluluğunu yerine getirmeyen işverendedir."



İşçiler, Aydın'ın açıklamasını sloganlar ve alkışlar eşliğinde dinledi.



İşveren sendikası tarafından açıklama yapılıncaya kadar iş başı yapılmayacağı bildirildi.



Ücret ve kadro



Öte yandan, Petrol-İş Aliağa Şubesi tarafından yapılan açıklamada, 23 Aralık 2008'de başlanan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, ücret ve ücrete bağlı olan kadro maddesinde tıkandığı ifade edildi.



Petrol-İş'in, Petkim'de 1997 yılında yapılan iş değerlendirmesinin güncellenmesini istediği bildirilen açıklamada, özellikle 2006 yılından sonra işe giren işçilerin, eski ücret skalasından yararlandırıldıkları, böylece işverenin, Petkim'de bir yandan düşük ücret politikasını yerleştirilmeye çalışırken, bir yandan da iş yerinde ikili ücret yapısıyla iş barışını bozduğu savunuldu.



Açıklamada, şöyle denildi:



"Sendikanın buradaki talebi hem bu haksız ikili ücret yapısının ortadan kaldırılması hem de iş yerinde tek bir ücret ve kadro sisteminin yerleştirilmesidir. İki yıllık ücret zammı konusunda işverenin teklifi tüm sendikalı işçilere ilk altı ay için yüzde 2, düşük ücretlilere buna ilaveten yüzde 4, diğer altı aylık dönmelerde yüzde 2 oranında bir ücret zammı olmuştur. Sendika olarak bu teklifin asla kabul edilemez olduğunu söylüyoruz. İşveren, ekonomik krizi de fırsat bilerek hedeflediği düşük ücretli işçi çalıştırma projesini toplu sözleşmeyle temellendirmek istemektedir.



İşverenin bu tutumuna ve teklifine Petkim işçisinin cevabı gayet net olacaktır. Petkim işçisi neyi hak ettiğini ve neye layık olduğunu çok iyi bilmektedir, bu nedenle sendikasıyla birlikte her türlü mücadeleyi vermeye hazırdır."

