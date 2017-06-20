PETKİM işçileri eylemde: Asla kabul etmiyoruz!

PETKİM patronunun sözleşme görüşmelerindeki dayatmacı tutumuna işçilerin tepkisi sert oldu. İşçiler süresiz eylem kararı alırken, patronun bu karara yanıtı daha önce uygulanmayan işe girişte kart basma zorunluluğu getirmek oldu. Daha önce güvenliğe kartlarını göstererek arabalarıyla işyerine giren işçiler, bunun üzerine, arabalarını işyeri girişine çekerek işyerine tüm araçların giriş çıkışını engelledi. Burada konuşan Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, “Sözleşme sonuçlanana kadar hepimiz buradayız. Ne kadar uzun sürerse sürsün bayramda bile ailelerimizle, çocuklarımızla burada oluruz” uyarısında bulundu.

Evrensel'in haberine göre, sözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine süresiz eylem kararı alan Petrol-İş Sendikası’na üye PETKİM işçileri, işyeri önünde eylem yapmak üzere sabah araçlarıyla işyerine geldi. İşçiler her zamanki gibi kartlarını güvenliğe gösterip içeriye girmek istedi. Patron ise, giriş kapısında kart basma zorunluluğu dayattı. Bunun üzerine sendika fabrikaya gelen hiçbir aracı içeri almama kararı aldı. İşçiler kapıları tutarak gelen araçları geri çevirdi.

Bugüne kadar tanık olmadıkları bir uygulamayla karşılaştıklarını belirten Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, yapılanların kendilerini daha gerdiğini dile getirdi. Oktay, “Bizi çok iyi motive ettiler. Hafta sonu yaptığım açıklamalarda da söyledim artık bu saatten sonra bu şirkette yaşanacaklardan biz sorumlu değiliz. Bizler toplusözleşme döneminde insan onuruna yaraşır bir ücret, insanca çalışma ortamı ve iş barışı istiyoruz. Bizlere bunu çok gördükleri için buradayız” diye konuştu.

"Asla kabul etmiyoruz"

Genel ücret zammının arttırılmasını, aynı işi yapan işçiler arasındaki ücret farkının kaldırılmasını istediklerini vurgulayan Oktay, “Verdikleri teklif, genel ücret zammı için enflasyon oranı, ücret farkının giderilmesi için de 2+2 artışları birinci yıl 3 olsun, ikinci yıl 2 olsun. Bu yaptıkları teklif bile bizim burada olmamıza yeterlidir. Bu teklifi asla kabul etmiyoruz” dedi. Gerekirse bayramı PETKİM’de geçireceklerini ifade eden Oktay, “Sözleşme ne kadar uzun sürerse sürsün bayramda bile ailelerimizle, çocuklarımızla burada oluruz. Bizim taleplerimize cevap verebilecek bir noktaya gelmedikleri sürece biz bu toplusözleşmeye imza atmıyoruz. Sözleşme sonuçlanana kadar hepimiz buradayız. Bize üç dört gün eylem yapıp bayramda dağılırlar diye bakıyor olabilirler. Biz ailelerimize de söyledik. Bayramı da burada geçirmeye karar verdik. Eğer iş barışı istiyorlarsa, bizim taleplerimize karşılık vermeye niyetlilerse o masaya oturacağız” dedi.

TİS'i ihlal etti

Aynı patrona ait Star Rafinerisi’nden PETKİM’e devredilen işçilere, aynı nitelikteki PETKİM işçilerinden daha yüksek ücret verildiğini, işçiler arasındaki ücret farkı sorunun daha da büyüten bu uygulamanın toplusözleşmenin de ihlali olduğunu belirten Oktay, “Bize yasalardan, haktan hukuktan bahsediyorlar. Hafta sonu gönderdikleri mail ile aba altından sopa gösteriyorlar. Bizim anayasamız toplusözleşmemizdir. TİS 41. maddesinin e bendinde der ki ‘İşe yeni alınan personelin ücretini işveren belirler. Ancak aynı nitelikteki kıdemli işçinin ücretini geçemez.’ Bu anlaşmanın altına siz de imza attınız biz de imza attık” dedi.

Patronun üretilen ürünlerin bulunduğu ambarları boşalttığını aktaran Oktay, “Yani bizim ürettiğimiz malı bizden kaçırıyorlar. İstedikleri kadar bizden kaçırsınlar. Şu an depolarda bulunan malın ne kadarının satıldığını takip ediyoruz. Bizim ürettiğimiz malı bizden kaçırarak bir yere varamazlar. Bunlar basit hesaplardır” dedi.

TOMA'lar geldi!

İşçilerin araçlarını işyeri önüne park etmesi nedeniyle, PETKİM’in önü araçlarla dolarken, İlçe Emniyet Müdürü sendikacılarla yaptığı görüşmede, araçların güvenliği bozduğunu ileri sürerek çekilmesini istedi. Sendikacılar ise, sorunu patronun çıkardığını, bu kadar aracı koyabilecekleri bir yer olmadığını belirtti. İşçiler patronun tutumunu alkış, slogan ve düdüklerle protesto etti.

Fabrika bahçesine TOMA ve çevik kuvvet yerleştiren polis, park edilen araçların fabrika giriş yolunu kapattığı gerekçesi ile işçilerden, yeniden araçlarını çekmesini istedi. İşçiler de “Siz önce TOMA’ları çekin” dedi. Trafik polisleri ile işçiler arasında tartışmalar yaşandı. İşçiler polise tepki gösterdi, “Ceza kesmeniz gerekirse kesin, siz niye müdahale ediyorsunuz” dedi.

Tartışmaların ardından TOMA’ların ve işçilerin araçlarının aynı anda çekilmesi kararı alındı. Sendika yöneticileri, işçilere “Araçlarınızın başına gidin, çekiyoruz” dedi. İşçilerin araçları çekebilmesi için fabrika kapısının bir yanından girip diğer tarafında çıkması gerekiyordu. Birkaç araç bariyerden geçmeye başlayınca fabrikanın genel müdürlüğünden bir yönetici buna engel oldu. İşçiler ve sendika temsilcileri ile yönetici arasında sert tartışmalar yaşandı. Bunun üzerine işçiler araçlarını çekmeyi bıraktı. Fabrikanın önündeki yol kısmen açılırken, TOMA’lar da fabrika içinde park etti.

İşçiler fabrikaya polis çağıran PETKİM yönetiminin tavrını eleştirdi. İşçiler, “Sen bu insanların karşısına neden polis çıkarıyorsun? Kimse burada ne kamu malına ne de herhangi bir özel mülke zarar vermez. Fabrikaları koruyan ve güvenliğini sağlayan işçilerdir. Bu PETKİM yönetiminin TİS sürecinde psikolojik baskı oluşturmak istemesidir” diyerek tepki gösterdi.

Diğer yandan PETKİM yönetimi işçilere mesaj göndererek, eylemlerinin hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü. Eylemlerin TİS sürecindeki diyalog zeminin ortadan kaldıracak bir boyut kazandığını savunan yönetim, işçileri haklarında disiplin süreci başlatmakla tehdit etti. İşçiler ise bu mesajlara kanmadıklarını ifade etti.

Kaymakam, Petrol-İş'le görüştü

Aliağa Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz da Petrol-İş yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından 16.00 vardiyasında gelen işçilerle birlikte açıklama yapan Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, “Bizim devletin polisiyle bir alıp veremediğimiz yok. Ama onları bizim karşımıza diken zihniyetle hesabımız var. Taleplerimize karşılık verene kadar burada direnişimize devam edeceğiz. Biz bu işi kazanana kadar sürdüreceğiz” dedi.

"İş kazalarından yönetim sorumlu"

Yaptığı açıklamada emniyet güçlerinin TOMA’ları çekmesi şartıyla kart basarak içeriye girebileceklerini duyuran Ahmet Oktay, gece vardiyasının çalışmayı sürdüreceğini, PETKİM önünde ve içeride de eylemlerin de devam edeceğini söyledi. Yaşanacak iş kazalarından PETKİM yönetiminin sorumlu olacağını, içeride çalışan işçilerin 16 saati doldurduğunu hatırlatan Oktay, “Bizler taleplerimizin bir an evvel karşılanmasını istiyoruz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Açıklamanın ardından işçiler, “Birlik, mücadele, zafer”, “Zafer direnen emekçinin olacak” sloganları eşliğinde bekleyişini sürdürdü.

Polis çekildi

Akşam saatlerinde, TOMA ve polislerin çekilmesi ile işçiler fabrika içine girdi.

Sözleşme neden tıkandı?

PETKİM’de sonradan işe giren işçilerle eski işçiler arasında yüzde 16’lık ücret farkı bulunuyor. Sendikanın talebi bu ücret farklılığının ortadan kaldırılması. Sendika genel ücret zammı ile ilgili olarak da TÜPRAŞ ve Star’da verilen yüzde 9 oranına sıcak bakıyor. PETKİM yönetimi son olarak, üç yıllık sözleşmenin kabul edilmemesi durumunda hiçbir maddeyi tartışmayacaklarını söyleyerek görüşmeleri tıkadı.