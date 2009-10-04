'Peter Pan' müzikali bugün seyirciyle buluşuyor

Türkiye genelinden 750 çocuğun yer aldığı ''Peter Pan'' müzikali, bugün Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.
Konuya ilişkin açıklamaya göre, Beşiktaş
Belediyesi sponsorluğunda, Murat Karamanoğlu yönetiminde Güzel Sanatlar
Oyuncuları Akademik Tiyatro Topluluğu tarafından ''Türkiye'nin ilk mega
çocuk yapımı'' olarak gerçekleştirilen Peter Pan'ın müziklerini Deniz
Sipahi yazdı, koreografisini ise Neslihan Öztürk gerçekleştirdi.
Kadrosu 7 – 17 yaş arası çocuklar arasında 9
ayrı kentte yapılan seçmeler sonucunda belirlenen müzikal, 750 çocuk
tarafından yarın Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde sahnelenmeye
başlanacak.
Prova çalışmalarına 15 Haziranda başlanan
müzikalin, İstanbul'daki gösterimlerinin ardından 10 kentte en az 128
oyun sergilemesi planlanıyor.
Türkiye'deki gösterimlerinin bir kısmı
İngilizce olarak sahnelenecek müzikalin, gelecek yıl yurt dışında 8
ülkede sahne alması için de gerekli girişimlerde bulunulduğu bildirildi.