T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Peter Pan' müzikali bugün seyirciyle buluşuyor

Türkiye genelinden 750 çocuğun yer aldığı ''Peter Pan'' müzikali, bugün Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.

04 Ekim 2009 03:00

Türkiye genelinden 750 çocuğun yer aldığı ''Peter Pan'' müzikali, bugün Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, Beşiktaş Belediyesi sponsorluğunda, Murat Karamanoğlu yönetiminde Güzel Sanatlar Oyuncuları Akademik Tiyatro Topluluğu tarafından ''Türkiye'nin ilk mega çocuk yapımı'' olarak gerçekleştirilen Peter Pan'ın müziklerini Deniz Sipahi yazdı, koreografisini ise Neslihan Öztürk gerçekleştirdi.

Kadrosu 7 – 17 yaş arası çocuklar arasında 9 ayrı kentte yapılan seçmeler sonucunda belirlenen müzikal, 750 çocuk tarafından yarın Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde sahnelenmeye başlanacak.

Prova çalışmalarına 15 Haziranda başlanan müzikalin, İstanbul'daki gösterimlerinin ardından 10 kentte en az 128 oyun sergilemesi planlanıyor.

Türkiye'deki gösterimlerinin bir kısmı İngilizce olarak sahnelenecek müzikalin, gelecek yıl yurt dışında 8 ülkede sahne alması için de gerekli girişimlerde bulunulduğu bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24