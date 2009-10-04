'Peter Pan' müzikali bugün seyirciyle buluşuyor

Konuya ilişkin açıklamaya göre, Beşiktaş Belediyesi sponsorluğunda, Murat Karamanoğlu yönetiminde Güzel Sanatlar Oyuncuları Akademik Tiyatro Topluluğu tarafından ''Türkiye'nin ilk mega çocuk yapımı'' olarak gerçekleştirilen Peter Pan'ın müziklerini Deniz Sipahi yazdı, koreografisini ise Neslihan Öztürk gerçekleştirdi.

Kadrosu 7 – 17 yaş arası çocuklar arasında 9 ayrı kentte yapılan seçmeler sonucunda belirlenen müzikal, 750 çocuk tarafından yarın Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde sahnelenmeye başlanacak.

Prova çalışmalarına 15 Haziranda başlanan müzikalin, İstanbul'daki gösterimlerinin ardından 10 kentte en az 128 oyun sergilemesi planlanıyor.