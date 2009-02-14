Peter Gabriel'den Oscar protestosu

İngiliz şarkıcı Peter Gabriel, Oscar ödül töreninde sadece 1 dakikalığına sahneye çıkma teklifini reddetti.



"Wall-E" filmine yaptığı müzikle en iyi şarkı dalında Oscar adayları arasına giren Gabriel, organizatörlerin 22 Şubat'taki ödül töreninde bir dakikalığına sahneye çıkıp şarkı söylemesi yolundaki teklifini reddettiğini ve sahneye çıkmayacağını internet sitesinde açıkladı.



Şarkıcı, açıklamasında, "Şarkıların baştan sona söyleneceğini sanıyorduk, ama Oscar organizatörleri, TV reytinglerinin düşmesini gerekçe göstererek formülü değiştirmiş. Böyle olunca ben de törenden çekilmeye karar verdim" dedi.



59 yaşındaki Gabriel, "Ben artık yaşlandım. Böyle protestoda bulunmak bana zarar vermez, ama bunu yapmak her sanatçı için kolay değil" ifadesini de kullandı.



(AA)