T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Peter Gabriel'den Oscar protestosu

İngiliz şarkıcı Peter Gabriel, Oscar ödül töreninde sadece 1 dakikalığına sahneye çıkma teklifini reddetti.

14 Şubat 2009 02:00

İngiliz şarkıcı Peter Gabriel, Oscar ödül töreninde sadece 1 dakikalığına sahneye çıkma teklifini reddetti.

"Wall-E" filmine yaptığı müzikle en iyi şarkı dalında Oscar adayları arasına giren Gabriel, organizatörlerin 22 Şubat'taki ödül töreninde bir dakikalığına sahneye çıkıp şarkı söylemesi yolundaki teklifini reddettiğini ve sahneye çıkmayacağını internet sitesinde açıkladı.

Şarkıcı, açıklamasında, "Şarkıların baştan sona söyleneceğini sanıyorduk, ama Oscar organizatörleri, TV reytinglerinin düşmesini gerekçe göstererek formülü değiştirmiş. Böyle olunca ben de törenden çekilmeye karar verdim" dedi.

59 yaşındaki Gabriel, "Ben artık yaşlandım. Böyle protestoda bulunmak bana zarar vermez, ama bunu yapmak her sanatçı için kolay değil" ifadesini de kullandı.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24