Peter Gabriel, 'Biko'yu dünyanın çeşitli noktalarından müzisyenlerle tekrar kaydetti: "Türkiye gibi ülkelerde ırkçılık siyasi çıkar için kullanılıyor"

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Peter Gabriel, 1980 tarihli klasik şarkısı 'Biko'yu 'Siyah Tarihi Ayı' için dünyanın farklı noktalarından sanatçılarla birlikte tekrar kaydetti. Gabriel şarkının yeni versiyonundan söz ederken, "Hindistan, Türkiye, İsrail ve Çin gibi ülkelerde ırkçılık siyasi çıkar için kullanılıyor" dedi.

'Biko' kollaborasyonunda Yo-Yo Ma ve Silkroad (Brooklyn, NY), Angélique Kidjo (Paris, Fransa), Meshell Ndegeocello (Hudson, NY), The Cape Town Ensemble (Cape Town, Güney Afrika), Pyramid Lake Paiute Tribe (Wadsworth, Nevada), TaikoProject (Little Tokyo, California), Dynamic Music Collective (Los Angeles, California), Jason Tamba (Kinşasa, Congo) ve daha fazla müzisyen yer aldı.

Peter Gabriel, bu şarkıyı Güney Afrikalı anti-apartheid aktivisti Steve Biko'nun polis tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesinin ardından yazmıştı. Yeni kayıt için hazırlanan klip Biko'nun sözleriyle başlıyor: "Ölecek bir fikir için yaşamaktansa yaşayacak bir fikir için ölmek daha iyidir".

Şarkının yeni versiyonuyla ilgili olarak Rolling Stone'a konuşan Gabriel, "Güney Afrika'da beyaz azınlık hükûmeti gitmiş olsa da dünya genelide 'apartheid'ın temsil ettiği ırkçılık gitmedi. Irkçılık ve milliyetçilik maalesef yükselişte. Hindistan, Türkiye, İsrail ve Çin gibi ülkelerde ırkçılık siyasi çıkar için kullanılıyor. Siyah ve beyaz konsunda ise Black Lives Matter hareketi bize ırkçılığın gölgesinden kurtulmak için hâlâ gidecek çok yolumuz olduğunu gösterdi" dedi.