Peter Dinklage, Game of Thrones hayranlarının finale neden öfkelendiğini açıkladı

Sekiz sezonuyla oldukça ses getiren Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde Tyrion Lannister karakterini canlandıran Peter Dinklange, hayranlardan düşük not alan sezon finali hakkında konuştu.

The New York Times gazetesine konuşan 52 yaşındaki aktör, 2019’da yayımlanan final sezonunun neden hayranlar tarafından beğenilmediğine ilişkin görüşlerini paylaştı. Dinklage “Güzel beyaz insanların hep beraber gün batımına doğru gitmesini istediler. Bu arada bu bir kurgu. İçinde ejderhalar var, aşın bunları” dedi.

Dinklage esprili yanıttan sonra şöyle devam etti: “Hayır ama dizi düşündüklerinizi altüst ediyor ve ben de bunu seviyorum. Evet adı ‘Taht Oyunları’ ancak sonunda sokakta insanlar bana yanaştığında tek konuşma kimin tahtı alacağı üzerine oluyor. Dizi bundan daha fazlasıydı”

Dinklange, bu tartışmaları sona erdirmesi nedeniyle diziye dair en sevdiği bölümün ejderhaların tahtı yaktığı sahne olduğunu söyledi.

Dinklage “Dizi bitiyordu ve hayranlar artık pazar geceleri ne izleyeceğini bilemiyordu. Devamını istedikleri için tepki gösterdiler. Bitirmemiz gereken zamanda diziyi bitirdik” dedi.

George R.R. Martin’in romanlarından yola çıkan Taht Oyunları, 2011 ve 2019 arasında sekiz sezon sürmüştü.