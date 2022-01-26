Peter Dinklage, Disney'in Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'i yeniden çekme kararına tepki gösterdi: Gericilik!

Game of Thrones yıldızı Peter Dinklage, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler isimli çizgi filmin yeniden çekilecek olmasına tepki göstererek "gerici" olarak niteledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, katıldığı podcast yayınında konuşan Peter Dinklage, yeniden çekilecek Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'in başrolünde Latin oyuncu Rachel Zegler'in yer almasının ırksal çeşitliliğe uygun olduğunu ancak stüdyonun hala zarar verici stereotipler kullanarak iki yüzlü davrandığını söyledi.

Dinklage "Latin bir oyuncuyu Pamuk Prenses olarak oynatma planlarından bu kadar gurur duymalarına şaşırdım. Hala Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'i çekiyorsunuz. Bir yönden ilericisiniz ancak hala bir mağarada yaşayan yedi cücenin lanet olası gerici hikayesini anlatıyorsunuz" dedi.

Disney'den bir açıklamayla Dinklage'a yanıt verildi. Yanıtta, yedi cüce karakteriyle ilgili farklı bir yaklaşım olacağı, bu konuda cüce topluluğundan kişilerden danışmanlık aldıkları belirtildi.