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Kültür-Sanat

Peter Capaldi ayrılıyor; 13'üncü 'Doctor Who' kim olacak?

"En iyisini yapamaya devam edemiyorsam, bu noktada bırakmak isterim"

31 Ocak 2017 17:32

İngiltere yapımı olan Doctor Who dizisinin 12’nci doktoru Peter Capaldi, 2017 ‘christmas special’ bölümünden sonra diziden ayrılacağını açıkladı.

58 yaşındaki oyuncu BBC Radio 2’ye verdiği röportajında, “Gezegendeki en iyi yayıncı için çalışan zeki ekibimizden, sonsuz yaratcılık ve cömertlikleriyle daha parlak bir geleceği işaret eden hayranlarımıza kadar herkese teşekkür ediyorum. Bu işi çok sevdiğimi biliyorum fakat 3 yıldan sonra elimden gelenin en iyisini yapamaya devam edemiyorsam, bu noktada bırakmak isterim.” dedi.

13’ncü ‘Doktor’ adayları 

Ben Whishaw

James Bond filmindeki rolüyle ünlenen Ben Whishaw, dizinin hayranları tarafından doktor rolünü canlandırması için en çok istenen isim.

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Richard Ayoade

Bafta Ödüllü bir diğer oyuncu Richard Ayoade listede hayranlar tarafından en çok istenen ikinci isim oldu. Ayoade ‘It Crowd’ isimli sevilen dizinin de başrolündeydi.

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Rory Kinnear

38 yaşındaki James Bond serisinin oyuncusu, 2013 yılında ‘Doctor Who dizisini daha önce hiç izlemediğini ve konusunun ne olduğuna dair hiçbir fikri olmadığını’ söylemişti. Kinnear, dizinin hayranlarının üçüncü favorisi oldu.

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