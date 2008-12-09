Petek'in kardeşi bıçaklandı

Petek Dinçöz'ün, İzmir'de oturan kardeşi Necdet Özgün, bıçaklandı.



Petek Dinçöz'ün, İzmir'de oturan kardeşi Necdet Özgün, geçen çarşamba günü, Çiğli İlçesi Cehar Dudayev Bulvarı üzerinde otomobiliyle giderken yol tartışmasına girdiği başka bir aracın sürücüsü tarafından sırtından bıçaklandı.



Yaralanan Necdet Özgün, yakındaki özel bir hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu, taburcu edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

