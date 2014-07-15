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Petek Dinçöz’den sonra, Can Tanrıyar da evleniyor

Yapımcı Can Tanrıyar, Gamze Balım ile nikâh masasına oturuyor. İkili güzellik yarışmasında yakınlaşmışlardı

15 Temmuz 2014 11:02

Uzun yıllar birlikte olduğu ve 2008’de evlendiği Petek Dinçöz’le olaylı bir şekilde boşanan yapımcı Can Tanrıyar yeniden evleniyor.

Dinçöz’ün iki ay önce tanıştığı Galeri İrfan Home Mağazalar Zinciri’nin Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Kodaloğlu’yla geçen hafta dünya evine girmesinin ardından, Can Tanrıyar’ın da bir aydır beraber olduğu Miss and Mr Fashion TV yarışmasının ikinci güzeli Gamze Balım’la nikâh masasına oturacağı iddia edildi.

 

34 yaş fark var

 

Abdullah Malkoç'un Milliyet'teki haberine göre, Tanrıyar, geçen ay Bodrum’da düzenlenen yarışmanın jürisinde yer alıyordu. İkilinin aşkı Bodrum’da güzellerin kampa girdiği dönemde başlamıştı. Aralarında 34 yaş fark bulunan yeni aşıklardan Can Tanrıyar 54, genç ve tescilli güzel sevgilisi Balım ise 20 yaşında.   
 

İlk kez görüntülendiler

 

Tanrıyar ve sevgilisi Balım önceki gün Aqua Florya Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Yaklaşık bir aydır aşk yaşayan ikilinin ilk fotoğrafı da basına yansımış oldu. Tanrıyar ve Balım fotoğrafları çekilirken kısa süreli yaşadıkları şaşkınlığın ardından sinema salonuna girdi. İki sevgili başrollerini Shailene Woodley, Ansel Elgort ve Nat Wolff’un paylaştığı ‘Aynı Yıldızın Altında’ isimli romantik filmi izledi.

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