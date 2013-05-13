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Petek Dinçöz: Can beni öldürecek

Petek Dinçöz eski eşi Can Tanrıyar'ın kendisini öldürmek için takip ettiğini idda etti

13 Mayıs 2013 11:12

Can Tanrıyar, 26 Nisan'da Merhum işadamı Ağa Ceylan'ın oğlu Serdar Ceylan'ın Ankara Sheraton Hotel'deki, bir gün sonra da Swissotel'deki Nadire İçkale'nin yeğeninin düğününe katılmak için Ankara'ya gitti. Tanrıyar, düğüne saatler kala kendisine gelen bir telefonla Ankara Emniyeti tarafından arandığını öğrendi.

 

Tanrıyar serbest bırakıldı

 

Tanrıyar, kısa bir telefon trafiğinin ardından kendisini Dinçöz'ün şikayet ettiğini öğrendi. Aynı gün Başkent'e giden Dinçöz, eski eşinin kendisini takip ettiğini ve öldüreceğini söyleyerek suç duyurusunda bulunmuştu. Tanrıyar, yanına düğün sahiplerinden işadamı Uğur Ceylan'ı alarak emniyete gitti ve Ankara'ya geliş amacını anlatarak ifade verince serbest bırakıldı.


Petek Dinçöz'ün şikayeti nedeniyle Ankara polisinin kendisini aradığını öğrenen Can Tanrıyar; avukatı Ömer Durak'ı arayıp fikir aldı. Sonra emniyete gidip ifade verdi.

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