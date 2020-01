Ünlü müzisyen Pete Seeger hayatını kaybetti

Bruce Springsteen'dan Joan Baez'e pek çok sanatçıya ilham veren Amerikalı folk müzik sanatçısı Pete Seeger, 94 yaşında hayata veda etti.

Radikal gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, ‘Turn, Turn, Turn!’ ve ‘If I Had A Hammer’ gibi şarkılarıyla tanınan, Amerikalı folk müzik efsanesi ve solcu aktivist Pete Seeger, New York ’ta kaldırıldığı hastanede 94 yaşında öldü. ABD ’de 1948 yılında kurulan The Weawers grubuyla üne kavuşan Seeger, 60 yıl boyunca şarkı söylemeyi sürdürdü.

Ünlü folk sanatçısının bazı şarkıları 1950’lerde sol içerikleri nedeniyle dönemin iktidarı tarafından kara listeye alınmıştı. O ise televizyona çıkmak yerine, üniversitelerde konserler vermeye yöneldi.

Bruce Springsteen ve Joan Baez gibi sanatçıların ilham kaynağı olan Pete Seeger, nükleer silahsızlanmadan 2011’deki Wall Sreet’i İşgal hareketlerine kadar birçok politik kampanyaya aktif destek vermişti. Bruce Springsteen 2006 yılında sadece Pete Seeger şarkılarını yorumladığı bir albüm çıkarmıştı.