Pete Davidson, Blue Origin'le uzay yolculuğuna çıkacak

The Saturday Night Live (SNL) yıldızı komedyen Pete Davidson, Jeff Bezos’un uzay turizmi girişimi Blue Origin’le uzaya giden yeni ekipte yer alacak.

The Guardian’da yer alan habere göre, komedyen Pete Davidson’ın da altı kişiden biri olduğu yolculuk 23 Mart’ta planlanıyor.

Blue Origin’in gerçekleştireceği üçüncü yolculukta Davidson dışında CEO ve yatırımcı Marty Allan, öğretmen ve girişimi Jim Kitchen ve eski NASA yöneticisi George Nield yer alacak.

Blue Origin yolculuklarıda yolcular Dünya’nın yörüngesinde birkaç dakika ağırlıksızlığı tecrübe ediyor. Kapsül daha sonra batı Teksas çölüne iniyor.

Uzay yolculuğunun bilet ücretleri bilinmiyor.

Pete Davidson son zamanlarda reality yıldızı Kim Kardashian’la ilişkisiyle gündemde.