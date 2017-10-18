Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde düzenlenen Petank Birinci Lig müsabakaları sona erdi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Kemer Ralli Alanı\'nda düzenlenen Petank Birinci Lig müsabakaları tamamlandı. Elemelerin ardından petank disiplininde oynanan müsabakalara 16 takımda 100\'e yakın sporcu katıldı. Lig usulüne göre oynanan müsabakalarda takımlar, oynadıkları 5 maçın 3\'ünü kazanarak puan almaya çalıştı.

TBBDF Bocce Asbaşkanı Faik Kapsız, eleme müsabakalarının ardından yaptıkları lig müsabakalarında 16 takımın kıyasıya mücadele ettiğini söyledi. Ligin toplamda 30 hafta süreceğini aktaran Kapsız, ilk defa düzenlenen lig müsabakalarının gayet güzel geçtiğini ve herhangi bir sorun yaşamadıklarını kaydetti. Kapsız, her takımın 5 ile 8 arasında sporcusunun olduğunu hatırlatarak, \"Her takım 5 oyun oynuyor. Maçların 3\'ünü kazanan takım hanesine 1 puan yazdırıyor. 30 hafta sonra da Türkiye petank şampiyonu belirlenmiş olacak. İlk defa böyle bir lig düzenlediğimiz için heyecanlıyız. Her şey yolunda gitti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim\" dedi.

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