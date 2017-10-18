T24 LogoT24 Logo
Spor

Petank Birinci Lig müsabakaları tamamlandı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenen Petank Birinci Lig müsabakaları sona erdi

18 Ekim 2017 18:50

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde düzenlenen Petank Birinci Lig müsabakaları sona erdi.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Kemer Ralli Alanı\'nda düzenlenen Petank Birinci Lig müsabakaları tamamlandı. Elemelerin ardından petank disiplininde oynanan müsabakalara 16 takımda 100\'e yakın sporcu katıldı. Lig usulüne göre oynanan müsabakalarda takımlar, oynadıkları 5 maçın 3\'ünü kazanarak puan almaya çalıştı.
TBBDF Bocce Asbaşkanı Faik Kapsız, eleme müsabakalarının ardından yaptıkları lig müsabakalarında 16 takımın kıyasıya mücadele ettiğini söyledi. Ligin toplamda 30 hafta süreceğini aktaran Kapsız, ilk defa düzenlenen lig müsabakalarının gayet güzel geçtiğini ve herhangi bir sorun yaşamadıklarını kaydetti. Kapsız, her takımın 5 ile 8 arasında sporcusunun olduğunu hatırlatarak, \"Her takım 5 oyun oynuyor. Maçların 3\'ünü kazanan takım hanesine 1 puan yazdırıyor. 30 hafta sonra da Türkiye petank şampiyonu belirlenmiş olacak. İlk defa böyle bir lig düzenlediğimiz için heyecanlıyız. Her şey yolunda gitti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Levent YENİGÜNKEMER Antalya DHA ANTALYA KemerPetank Birinci LigTürkiye Bocce BowlingDart Federasyonu TBBDFKemer Ralli AlanıElemelerinLigTBBDF Bocce Asbaşkanı Faik KapsızLiginKapsızMaçlarınTürkiyeHerEmeğiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24