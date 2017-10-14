Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde düzenlenen Petank 1\'inci Lig Eleme Müsabakaları başladı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Kemer Ralli Alanı\'nda düzenlenen Petank 1\'inci Lig Eleme Müsabakaları başladı. 49 takımdan 200 sporcunun katıldığı müsabakalar lig usulüne göre oynanıyor.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bocce Asbaşkanı Faik Kapsız, müsabakalarda en iyi 16 takımın seçileceğini ve bu takımların 1\'inci Ligi oluşturacağını söyledi. Petank 1\'inci Ligi\'ni çift dereceli lig usulü oynatacaklarını kaydeden Kapsız, ilerleyen günlerde de uluslararası turnuva düzenleyeceklerini aktardı. Kapsız, \"Şu ana kadar 13- 14 ülke müracaat etti. Bocce daha önce 4- 5 takımdan oynanan bir spordu. Federasyonumuz büyük gelişme gösterdi. 2005\'den beri büyük yol kat ettik. Okul sporlarına girdik. Yaklaşık 24 bin sporcumuz bocce sporunda müsabakalara katılıyor \"dedi.

Müsabakalar yarın sona erecek.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bocce Asbaşkanı Faik Kapsız açıklama

- Müsabaka detay

- Toplardan yakın detay

- Müsabaka detay

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)