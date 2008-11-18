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Çevre

PETA'nın son 'savaşçısı'

Hayvan Hakları Koruma Derneği PETA, kürk karşıtı gösterilerine ve kampanyalarına devam ediyor. Şarkıcı Natalie Imbruglia, PETA'nın son 'savaşçısı'

18 Kasım 2008 02:00

Hayvan Hakları Koruma Derneği PETA, kürk karşıtı gösterilerine ve kampanyalarına devam ediyor. Hayvanların kürkleri için öldürülmesini protesto eden dernek, dünya çapında tanınan ünlüleri 'soyarak' kamera karşısına geçirmesiyle ünlü. Ve şimdi şarkıcı Natalie Imbruglia, PETA'nın son 'savaşçısı'

Şimdiye kadar Pamela Anderson, Kim Basinger, Eva Mendes gibi dünya çapında ünlenen oyuncu ve modelleri, hayvanların kürkleri için öldürülmesini kınayan protest kampanyalarıyla kamera karşısına geçiren PETA, son olarak Avusturalyalı şarkıcı 33 yaşındaki Natalie Imbruglia'yla anlaştı.

Kampanya için objektiflere çıplak poz veren Imbruglia, göğüslerini Topsy isimli bir tavşanla kapayarak, hayvanların kürkleri için öldürülmemesi gerektiğini anlatan bir mesaj verdi.

Müzik piyasasında 'Torn' isimle şarkısıyla tanınan ve bir anda yıldızı parlayan şarkıcı, "Kürk giyen herhangi biri, hayvanlara yapılan bu haksızlığı savunuyor demektir. Bu bir suç! Yılda milyonlarca hayvan kürkleri için telef oluyor" açıklamasında bulundu.

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